Смертельна небезпека: 5 закритих місць на планеті, куди вас не пустять за жодні гроші

Людство дослідило майже кожен куточок планети від найвищих гір до віддалених островів і полярних льодовиків. Проте навіть у 21 столітті на Землі залишаються місця, куди людям суворо заборонено потрапляти. Деякі з них становлять смертельну небезпеку, інші ж охороняються, щоб зберегти унікальну природу або безцінні історичні пам’ятки.

5 заборонених місць у світі, куди туристам не можна потрапити

Зібрали п’ять відомих заборонених місць у світі, які привертають увагу дослідників і туристів, але залишаються закритими для більшості людей.

Зміїний острів у Бразилії

Невеликий острів Ілья-да-Кеймада-Гранді біля узбережжя Бразилії відомий під моторошною назвою "Зміїний острів". Він буквально кишить зміями. Крім того, тут мешкає один з найнебезпечніших видів у світі, золотиста ланцетоголова гадюка.

Ця отруйна змія є ендеміком і зустрічається лише на цьому острові. Її укус може викликати швидке руйнування тканин і становить смертельну загрозу для людини. Щоб захистити як людей, так і рідкісну популяцію змій, влада Бразилії ще з 1920-х років заборонила відвідування острова. Потрапити сюди можуть лише окремі науковці, якщо отримають офіційний дозвіл.

Острів Суртсі в Ісландії

Острів Суртсі біля берегів Ісландії вважається одним з наймолодших на планеті. Він утворився внаслідок потужного підводного виверження вулкана, яке тривало з 1963 до 1967 року.

Відтоді Суртсі став унікальною "живою лабораторією", де вчені спостерігають, як на новій землі поступово з’являються рослини, птахи та інші форми життя. Щоб не порушити природний процес, острів закритий для туристів. Потрапити туди можуть лише дослідники за спеціальних умов, адже навіть випадково принесене насіння може змінити екосистему.

Печери Ласко у Франції

Печери Ласко на південному заході Франції містять понад 600 наскельних малюнків, створених приблизно 20 тисяч років тому. Ці зображення тварин та сцен полювання стали одним з найважливіших свідчень творчості первісної людини.

Після відкриття у 1940 році печери швидко стали популярною туристичною пам’яткою. Проте потік відвідувачів почав шкодити стародавнім малюнкам через зміни вологості та мікроклімату, які спричинили появу грибка. У 1963 році влада Франції закрила печери для публіки, щоб зберегти унікальні артефакти для майбутніх поколінь.

Гробниця Цінь Шихуанді в Китаї

Мавзолей першого імператора Китаю Цінь Шихуанді вважається одним з найвеличніших археологічних комплексів у світі. Саме тут у 1974 році знайшли знамениту Теракотову армію до якої входили тисячі глиняних воїнів, що охороняють імператорську гробницю.

Попри сенсаційне відкриття, центральна гробниця імператора досі залишається нерозкопаною. Китайська влада забороняє розкопки через ризик пошкодження історичної пам’ятки. Крім того, дослідження показали високий рівень ртуті в ґрунті, а за легендами, у мавзолеї створено цілі "річки" з цього металу, що може становити небезпеку для довкілля.

Північний Сентінел

Острів Північний Сентінел у Бенгальській затоці є домом для одного з найбільш ізольованих племен у світі — сентінельців. Вважається, що їхні предки живуть тут понад 10 тисяч років і практично не контактували з зовнішнім світом.

Мешканці острова агресивно реагують на будь-яке вторгнення. Відомо кілька випадків нападів на сторонніх людей, зокрема у 2018 році плем’я вбило американського місіонера, який намагався висадитися на берег. Через це уряд Індії суворо заборонив наближатися до острова ближче ніж на п’ять кілометрів, щоб захистити як місцевих жителів, так і сторонніх.

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