В итальянском городе на озере Комо будут карать за ношение купальника: большой штраф

Итальянский рыбацкий поселок Варенна на берегу знаменитого озера Комо ужесточил правила поведения для туристов. Теперь прогулки по центральным улицам без рубашки или в купальнике могут стоить посетителям до 200 евро штрафа. Такое решение местные власти объясняют борьбой с последствиями массового туризма и желанием сохранить комфорт местным жителям.

Пляж. Фото: magnific

Варенная с населением около 650 человек в последние годы переживает туристический бум. Из-за значительного увеличения потока отдыхающих муниципалитет принял новые правила, которые должны помочь сохранить исторический облик населенного пункта и успокоить его жителей.

Согласно новым требованиям, ходить по селу с обнаженным торсом или в пляжной одежде теперь запрещено. Власти подчеркивают, что купальники уместны только на пляжах озера или во время прогулок по лодкам. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 200 евро.

Ограничения относятся не только к внешнему виду туристов. Организованные экскурсионные группы теперь не могут превышать 25 человек, а экскурсоводам запрещено пользоваться громкоговорителями. Такие мероприятия должны уменьшить нагрузку на узкие средневековые улочки и сделать передвижение по городу более комфортным.

Мэр Варенны Мауро Мандзони заявил, что поселок радостно принимает гостей со всего мира, однако развитие туризма не должно происходить за счет качества жизни местных жителей. Нововведения уже поддержали многие предприниматели. А владельцы магазинов отмечают, что посетители могут носить пляжную одежду у озера, однако в магазинах, ресторанах, церквях и на площадях следует соблюдать общепринятые нормы приличия.

Варенная не единственный городок, прибегший к подобным ограничениям. В последние годы все большее количество туристических городов Италии вводят новые правила для борьбы с чрезмерным туризмом. Ранее штрафы за прогулки в купальниках ввели в Сорренто, а в Портофино создали специальные "зоны без ожидания", чтобы туристы не создавали пробки во время фотосъемки.

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