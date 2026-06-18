Названо 7 країн світу, які не хочуть бачити туристів у 2026 році

Після рекордного зростання туристичних потоків низка популярних країн почали відкрито боротися з надмірною кількістю відвідувачів. Нові податки, обмеження, візові бар’єри та антитуристичні протести дедалі частіше стають реальністю для мандрівників. Аналітики Travel Off Path склали список із восьми держав, які у 2026 році дають зрозуміти, що вони хочуть бачити менше туристів або принаймні орієнтуються на заможних гостей.

Країни, де туристам не раді. Фото: magnific

Таїланд

Одна з найпопулярніших туристичних країн Азії скоротила термін безвізового перебування з 60 до 30 днів та планує запровадити додатковий в’їзний збір. Влада Таїланду дедалі активніше просуває модель преміального туризму. Як альтернативу Таїланду експерти Travel Off Path радять Малайзію, яка зберігає лояльні умови для іноземних гостей.

Іспанія

Іспанія стикається з хвилею антитуристичних протестів. Водночас туристів зобов’язують надавати більше персональних даних під час бронювання житла. Заміною Іспанії може стати Чорногорія з її середземноморськими пляжами та меншою кількістю обмежень.

Італія

У багатьох містах Італії запроваджують нові збори та штрафи. У Венеції туристи вже платять за вхід до міста, а в інших регіонах посилюються правила поведінки. Аналітики ресурсу рекомендують звернути увагу на Хорватію, яка пропонує схожу атмосферу Адріатики.

США

Після приходу до влади Трампа, посилення прикордонного контролю та нових правил в’їзду частина туристів почала обирати інші напрямки. Альтернативою США називають Панаму, яка активно розвиває туристичну інфраструктуру та залишається відкритою для гостей.

Нідерланди

Амстердам роками бореться з надмірним туризмом. Місто запускало кампанії з закликом до певних категорій туристів не приїжджати, зокрема тих, хто шукає в Нідерландах легкі речовини. Натомість Travel Off Path пропонує звернути увагу на Данію, яка програми заохочення для відповідальних мандрівників.

Японія

Японія зіткнулася з рекордним напливом туристів, що призвело до підвищення зборів та обмежень у популярних локаціях, включаючи район гори Фудзі. Хорошою альтернативою Японії для відпочинку вважають Південну Корею.

Ісландія

Мальовнича острівна держава запровадила нові дорожні збори для туристів, які орендують автомобілі. Через це подорожі по Ісландії стали значно дорожчими. Однак схожі природні краєвиди пропонує Норвегія.

Світовий туристичний ринок змінюється, і дедалі більше країн намагаються контролювати потоки відвідувачів. Для мандрівників це означає необхідність уважніше планувати поїздки та шукати нові напрямки, де гостей не лише приймають, а й справді чекають.

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