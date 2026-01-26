Стюардеса назвала дві брехні, які пасажири найчастіше чують від них в літаку

Бортпровідники стали обличчям авіаперельотів і перші, до кого звертаються пасажири у разі дискомфорту чи тривоги. Їхня робота поєднує суворі протоколи безпеки, емоційну витривалість і постійну турботу про спокій людей на борту. Однак іноді стюардеси вдаються до "невинної брехні".

Стюардеса розкрила дві брехні, які вони говорять пасажирам у літаку. Фото з відкритих джерел

Анонімна стюардеса в коментарі туристичному порталу eShores розповіла про дві фрази, які пасажири чують найчастіше, і які не завжди відповідають дійсності. За її словами, ці дрібні хитрощі не мають на меті обманути пасажирів, а радше допомагають мандрівникам легше перенести переліт.

За її словами, перша брехня стосується кави під час нічного польоту.

"Коли пасажир бізнес-класу просить кави на нічному рейсі, я готую каву без кофеїну, щоб він міг заснути", — розповіла стюардеса.

Друга брехня під час польоту в літаку пов’язана з температурою в салоні. За словами стюардеси, пасажири часто просять зробити тепліше або прохолодніше у літаку.

"Коли пасажири просять підвищити температуру в салоні, ми брешемо і кажемо, що так, ми її підвищимо, але насправді ми цього не робимо, бо нам стає занадто жарко, адже ми рухаємося", — говорить стюардеса.

За її словами, якщо вам холодно під час польоту, то гарною ідеєю буде взяти на борт тонку ковдру або великий шарф, щоб закутатися.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стюардеса розповіла, що насправді відбувається, якщо хтось помирає на борту. За її словами, це може бути травматично для оточуючих.

Також "Коментарі" писали про попередження від бортпровідника, чому небезпечно бути в шортах у літаку.