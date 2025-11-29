logo_ukra

Це жахливо: стюардеса розповіла, що насправді відбувається, якщо хтось помирає на борту

Колишня стюардеса розповіла, як екіпаж поводиться у разі смерті пасажира на борту.

29 листопада 2025, 01:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Ситуація, коли пасажир помирає під час авіарейсу, трапляється рідко, але авіакомпанії мають чіткі протоколи дій на такий випадок. Колишня стюардеса Virgin Atlantic Менді Сміт розповіла, як екіпаж має поводитися у таких трагічних обставинах і деталі цієї процедури можуть шокувати.

Це жахливо: стюардеса розповіла, що насправді відбувається, якщо хтось помирає на борту

Що роблять стюардеси, якщо пасажир помирає в літаку. Фото: pixabay, depositphotos

За словами Сміт, її особисто ця ситуація минула, однак її колега пережила інцидент із раптовою смертю пасажира під час польоту. 

"Це сталося з моїм другом, у якого під час польоту помер пасажир. Раніше нам доводилося саджати пасажирів у туалети, а потім замикати їх на ключ", — розповідає стюардеса.

Однак такий підхід мав неочікувані наслідки. Як пояснює Сміт, тіло, що перебувало у сидячому положенні, могло "застигнути" через трупне задубіння. Потім виникали труднощі з тим, щоб покласти померлу людину у труну, адже суглоби й м’язи доводилося буквально розминати. Саме тому нині стюардеси вдаються до іншої процедури і тіло кладуть горизонтально під сидіння.

"На жаль, тепер нам доводиться класти їх поперек передніх сидінь і намагатися заспокоїти їхніх близьких. Ставтеся до них з повагою, накрийте їх ковдрами, а можливо, просто відгородіть територію ковдрами, заправленими під стелю", — пояснює стюардеса.

У цей час екіпаж працює не лише з тілом, а й із родичами або супутниками померлого, адже їх потрібно заспокоїти та забезпечити підтримку.

Водночас члени екіпажу мають юридичні обов’язки, якщо є шанс, що людину ще можна врятувати, вони зобов’язані продовжувати реанімацію до приїзду медиків або до офіційного підтвердження смерті. Якщо ж смерть очевидна і сталася з природних причин, літак приземляється у штатному режимі, де передачу тіла беруть на себе наземні служби та коронер.

За словами Сміт, такі випадки хоч і нечасті, але завжди стають випробуванням для екіпажу й потребують максимальної емпатії та професійності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стюардеса розповіла, як часто пасажири займаються сексом у літаку.

Також "Коментарі" писали, що колишня стюардеса пояснила, як вижити в авіакатастрофі.



