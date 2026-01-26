logo

Стюардесса назвала две лжи, которые пассажиры чаще всего слышат от них в самолете

Стюардесса призналась, какую "невинную ложь" бортпроводники иногда говорят пассажирам.

26 января 2026, 09:35
Автор:
Slava Kot

Бортпроводники стали лицом авиаперелетов и первыми, к кому обращаются пассажиры в случае дискомфорта или тревоги. Их работа объединяет строгие протоколы безопасности, эмоциональную выносливость и постоянную заботу о покое людей на борту. Однако иногда стюардессы прибегают к "невинной лжи".

Анонимная стюардесса в комментарии туристическому порталу eShores рассказала о двух фразах, которые пассажиры чаще всего слышат и которые не всегда соответствуют действительности. По ее словам, эти мелкие уловки не имеют целью обмануть пассажиров, а скорее помогают путешественникам легче перенести перелет.

По ее словам, первое вранье касается кофе во время ночного полета.

"Когда пассажир бизнес-класса просит кофе на ночном рейсе, я готовлю кофе без кофеина, чтобы он мог уснуть", – рассказала стюардесса.

Вторая ложь во время полета в самолете связана с температурой в салоне. По словам стюардессы, пассажиры часто просят сделать теплее или прохладнее в самолете.

"Когда пассажиры просят повысить температуру в салоне, мы врем и говорим, что да, мы ее повысим, но на самом деле мы этого не делаем, потому что нам становится слишком жарко, ведь мы двигаемся", — говорит стюардесса.

По ее словам, если вам холодно во время полета, то хорошей идеей будет взять на борт тонкое одеяло или большой шарф, чтобы укутаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стюардесса рассказала, что на самом деле происходит, если кто-то умирает на борту. По ее словам, это может быть травматично для окружающих.

Также "Комментарии" писали о предупреждении от бортпроводника, почему опасно находиться в шортах в самолете.



Источник: https://www.express.co.uk/travel/articles/2157707/flight-attendant-secrets-plane-temperature-drinks-food
