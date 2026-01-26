Стюардесса назвала две лжи, которые пассажиры чаще всего слышат от них в самолете

Бортпроводники стали лицом авиаперелетов и первыми, к кому обращаются пассажиры в случае дискомфорта или тревоги. Их работа объединяет строгие протоколы безопасности, эмоциональную выносливость и постоянную заботу о покое людей на борту. Однако иногда стюардессы прибегают к "невинной лжи".

Стюардесса раскрыла две лжи, которые они говорят пассажирам в самолете. Фото из открытых источников

Анонимная стюардесса в комментарии туристическому порталу eShores рассказала о двух фразах, которые пассажиры чаще всего слышат и которые не всегда соответствуют действительности. По ее словам, эти мелкие уловки не имеют целью обмануть пассажиров, а скорее помогают путешественникам легче перенести перелет.

По ее словам, первое вранье касается кофе во время ночного полета.

"Когда пассажир бизнес-класса просит кофе на ночном рейсе, я готовлю кофе без кофеина, чтобы он мог уснуть", – рассказала стюардесса.

Вторая ложь во время полета в самолете связана с температурой в салоне. По словам стюардессы, пассажиры часто просят сделать теплее или прохладнее в самолете.

"Когда пассажиры просят повысить температуру в салоне, мы врем и говорим, что да, мы ее повысим, но на самом деле мы этого не делаем, потому что нам становится слишком жарко, ведь мы двигаемся", — говорит стюардесса.

По ее словам, если вам холодно во время полета, то хорошей идеей будет взять на борт тонкое одеяло или большой шарф, чтобы укутаться.

