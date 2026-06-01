Ідеальний острів без натовпу: його назвали найкращим місцем для відпочинку (ФОТО)

Поки популярні грецькі острови Санторіні, Міконос чи Крит продовжують потерпати від масового туризму, мандрівники дедалі частіше шукають альтернативу. Однією з них став Сіфнос — це невеликий острів архіпелагу Кіклади, який таблоїд The Sun називав "ідеальним місцем для втечі від натовпу" у 2026 році.

Острів Сіфнос. Фото: Pexels

Розташований приблизно за 130 кілометрів від Афін, Сіфнос залишається відносно спокійним навіть у високий сезон. Саме це, разом з автентичною атмосферою та помірними цінами, зробило його новим фаворитом серед європейських туристів.

Головним центром острова є Аполлонія. Це біле кікладське містечко з вузькими пішохідними вуличками, де замість шумних барів можна знайти невеликі кафе та сімейні крамниці. Особливою популярністю користується вулиця Стено, яку часто описують як "лабіринт смаку та спокою".

Ще одна локація острова – це Кастро. Колишня столиця острова з історією, що сягає трьох тисяч років. Це повністю пішохідне поселення з білими будинками, що спускаються терасами до моря. Поруч розташована знаменита церква Семи Мучеників, яка стала одним з найбільш фотографованих місць у регіоні.

Один із туристів, який нещодавно відвідав острів, описав враження як "майже нереальні". За його словами, тут прозоре море, порожні пляжі та відчуття, ніби весь острів належить лише тобі.

Сіфнос приваблює не лише атмосферою, а й цінами. Переліт і пором з Афін і назад може обійтися приблизно у 80-85 євро. Водночас на острові працюють бутик-готелі рівня 4-5 зірок, де п’ятиденний відпочинок коштує в середньому 210-215 євро. Попри відносну невідомість, інфраструктура острова добре розвинена, а місцеві ресторани славляться кухнею, що поєднує морепродукти, трави та традиційні кікладські рецепти.

