Смертельная опасность: 5 закрытых мест на планете, куда вас не пустят ни за какие деньги

Человечество исследовало почти каждый уголок планеты от самых высоких гор до отдаленных островов и полярных ледников. Однако даже в 21 веке на Земле остаются места, куда людям строго-настрого запрещено попадать. Некоторые из них представляют смертельную опасность, а другие охраняются, чтобы сохранить уникальную природу или бесценные исторические памятники.

5 запретных мест в мире, куда туристам нельзя попасть

Собрали пять известных запретных мест в мире, которые привлекают внимание исследователей и туристов, но остаются закрытыми для большинства людей.

Змеиный остров в Бразилии

Небольшой остров Илья-да-Кеймада-Гранди у побережья Бразилии известен под жутким названием "Змеиный остров". Он буквально кишит змеями. Кроме того, здесь обитает один из самых опасных видов в мире, золотистая ланцетоголовая гадюка.

Эта ядовитая змея является эндемиком и встречается только на этом острове. Ее укус может вызвать быстрое разрушение тканей и представляет смертельную угрозу для человека. Чтобы защитить как людей, так и редкую популяцию змей, власти Бразилии еще с 1920-х годов запретили посещение острова. Попасть сюда могут только отдельные ученые, если получат официальное разрешение.

Остров Суртси в Исландии

Остров Суртси у берегов Исландии считается одним из самых молодых на планете. Он образовался в результате мощного подводного извержения вулкана, которое длилось с 1963 по 1967 год.

С этого момента Суртси стал уникальной "живой лабораторией", где ученые наблюдают, как на новой земле постепенно появляются растения, птицы и другие формы жизни. Чтобы не нарушить естественный процесс, остров закрыт для туристов. Попасть туда могут только исследователи в специальных условиях, ведь даже случайно принесенные семена могут изменить экосистему.

Пещеры Ласко во Франции

Пещеры Ласко на юго-западе Франции содержат более 600 наскальных рисунков, созданных примерно 20 тысяч лет назад. Эти изображения животных и сцен охоты стали одним из важнейших свидетельств творчества первобытного человека.

После открытия в 1940 году пещеры быстро стали популярной туристической достопримечательностью. Однако поток посетителей начал вредить древним рисункам из-за изменений влажности и микроклимата, которые повлекли за собой появление грибка. В 1963 году власти Франции закрыли пещеры для публики, чтобы сохранить уникальные артефакты для будущих поколений.

Гробница Цинь Шихуанди в Китае

Мавзолей первого императора Китая Цинь Шихуанди считается одним из величайших археологических комплексов в мире. Именно здесь в 1974 году нашли знаменитую Терракотову армию, в которую входили тысячи глиняных воинов, охраняющих императорскую гробницу.

Несмотря на сенсационное открытие, центральная гробница императора по-прежнему остается нераскопанной. Китайские власти запрещают раскопки из-за риска повреждения исторического памятника. Кроме того, исследования показали высокий уровень ртути в почве, а по легендам, в мавзолее созданы целые "реки" из этого металла, что может представлять опасность для окружающей среды.

Северный Сентинел

Остров Северный Сентинел в Бенгальском заливе является домом для одного из самых изолированных племен в мире – сентинельцев. Считается, что их предки живут здесь более 10 тысяч лет и практически не контактировали с внешним миром.

Жители острова агрессивно реагируют на любое вторжение. Известно несколько случаев нападений на посторонних людей, в том числе в 2018 году племя убило американского миссионера, пытавшегося высадиться на берег. Поэтому правительство Индии строго запретило приближаться к острову ближе чем на пять километров, чтобы защитить как местных жителей, так и посторонних.

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