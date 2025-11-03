Названо найбезпечніші країни світу для подорожей у 2026 році

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Новий рейтинг найбезпечніших напрямків 2026 року від Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) допоможе визначитися, куди вирушити у мандрівку без зайвих ризиків. Щорічний звіт компанії, яка вже понад десятиліття аналізує рівень безпеки для туристів, цього разу включив 15 країн, що вважаються найнадійнішими для подорожей, відпочинку та знайомства з іншими культурами.
Найбезпечніші країни для подорожей 2026 року. Фото з відкритих джерел
Компанія BHTP щороку проводить масштабне опитування мандрівників, які оцінюють безпеку країн, де побували протягом останніх п’яти років. Ураховуються не лише суб’єктивні відгуки туристів, а й офіційні дані, зокрема рівень злочинності, ризики тероризму, кліматичні катастрофи, проблеми зі здоров’ям, а також безпека представників недостатньо захищених груп. Результатом є зважений індекс, який демонструє загальну безпеку кожної країни.
Абсолютним переможцем рейтингу цього року стали Нідерланди, які здійснили стрибок із 14-го місця у рейтингу минулого року на перше цьогоріч. Країна отримала високі оцінки за стабільність, рівень охорони здоров’я та безпечне середовище для жінок, людей з інвалідністю, представників ЛГБТК+ спільноти та туристів різного походження.
ТОП-15 найбезпечніших країн світу для подорожей у 2026 році:
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що туристи з цих країн найбільше дратують усіх у світі.
Також "Коментарі" писали про мандрівника, який відвідав усі 195 країн світу та назвав найнебезпечніші місця на планеті.