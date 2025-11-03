Названо найбезпечніші країни світу для подорожей у 2026 році

Новий рейтинг найбезпечніших напрямків 2026 року від Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) допоможе визначитися, куди вирушити у мандрівку без зайвих ризиків. Щорічний звіт компанії, яка вже понад десятиліття аналізує рівень безпеки для туристів, цього разу включив 15 країн, що вважаються найнадійнішими для подорожей, відпочинку та знайомства з іншими культурами.

Найбезпечніші країни для подорожей 2026 року. Фото з відкритих джерел

Компанія BHTP щороку проводить масштабне опитування мандрівників, які оцінюють безпеку країн, де побували протягом останніх п’яти років. Ураховуються не лише суб’єктивні відгуки туристів, а й офіційні дані, зокрема рівень злочинності, ризики тероризму, кліматичні катастрофи, проблеми зі здоров’ям, а також безпека представників недостатньо захищених груп. Результатом є зважений індекс, який демонструє загальну безпеку кожної країни.

Абсолютним переможцем рейтингу цього року стали Нідерланди, які здійснили стрибок із 14-го місця у рейтингу минулого року на перше цьогоріч. Країна отримала високі оцінки за стабільність, рівень охорони здоров’я та безпечне середовище для жінок, людей з інвалідністю, представників ЛГБТК+ спільноти та туристів різного походження.

ТОП-15 найбезпечніших країн світу для подорожей у 2026 році:

1. Нідерланди

2. Австралія

3. Австрія

4. Ісландія

5. Канада

6. Нова Зеландія

7. Об’єднані Арабські Емірати

8. Швейцарія

9. Японія

10. Ірландія

11. Бельгія

12. Португалія

13. Франція

14. Велика Британія

15. Данія

