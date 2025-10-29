logo_ukra

Туристи з цих країн найбільше дратують усіх у світі

Названо п’ять країн, туристи з яких найчастіше викликають роздратування.

Не завжди туристи з багатих країн поводяться культурно, адже іноді їхня поведінка викликає подив і роздратування. Зібрали п’ять націй, представники яких найчастіше псують відпочинок іншим.

Туристи з цих країн найбільше дратують усіх у світі

Туристи з цих країн дратують усіх у світі. Фото з відкритих джерел

Китайські туристи

Проблема з китайськими туристами полягає не лише у їхній кількості, а й у зневажанні місцевих правил. Після візитів великих тургруп готельному персоналу часто доводиться ремонтувати номери через затоплені ванні кімнати.

У театрах і музеях вони нерідко ігнорують заборону на фотографування, а відвідування ресторану перетворюється на випробування через шум, сміття під столом і звичку плювати кістки просто на підлогу. До цього додаються нескінченні селфі з кожного кута, незалежно від обставин.

Російські туристи

Росіяни давно мають репутацію галасливих і схильних до пияцтва туристів. Вони часто перетворюють бар біля басейну на місце нескінченних вечірок, що нерідко закінчуються бійками.

Ще одна характерна риса російських туристів — це бажання забрати додому все, що погано лежить, зокрема рушники, келихи, халати, а іноді й меблі.

Американські туристи

Американців часто звинувачують у зверхності та прагненні нав’язати свої порядки. Вони не завжди поважають місцеві правила, полюбляють "трофеї" з міні-барів і часто дивуються, коли дізнаються, що за межами США не всі розмовляють англійською.

Американські туристи вважають, що їхня мова і валюта зрозумілі всюди, і часто шоковані, коли стикаються з реальністю.

Німецькі туристи

Німці славляться любов’ю до порядку навіть у відпустці. Якщо щось не так у меню чи відсутня тераса, готель отримає офіційну скаргу. Один турист навіть підрахував недолите пиво й вимагав компенсацію.

На пляжах їх можна впізнати ще зранку, адже вони займають найкращі шезлонги, акуратно розкладаючи рушники. Крім того, вони ніколи не переходять дорогу на червоне, навіть якщо навколо немає машин.

Британські туристи

Британці можуть бути ввічливими й спокійними, але до першої чарки. На відпочинку після кількох келихів вони часто втрачають контроль, бігають голими, стрибають у басейни з балконів або сваряться просто посеред вулиці.

Ще одна сумна традиція британських туристів — скарги на "отруєння" після алкогольних вечірок, аби отримати компенсацію від готелю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стюардеса розповіла, люди з якої нації є найгіршими в літаку.

Також "Коментарі" писали, що мандрівники назвали найгірші країни, які відвідували.



