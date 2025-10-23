Мандрівник, який відвідав усі 195 країн світу, назвав найнебезпечніші місця на планеті

Близько 400 людей у всьому світі відвідали усі 195 країн світу. Один з них 40-річний мандрівник, який назвав найнебезпечніші країни, у яких він побував. У його список потрапила Північна Корея, Сомалі, Афганістан та Ємен.

Мандрівник назвав найбільш небезпечні країни. Фото з відкритих джерел

Користувач Reddit під ніком @SirJackson360 заявив, що відвідав усі країни світу та отримав питання щодо своїх подорожей. Частина питань стосувалися найнебезпечніших країн, де він мандрував. За його словами, кожна країна має свої ризики від злочинності до політичної нестабільності. Але серед усіх місць на карті світу найбільше політичне напруження він відчував у Північній Кореї.

"Політично? Північна Корея. Я почувався добре у повсякденному житті, але я також чув жахливі історії. Я не робив багато фотографій (окрім тих, що мені точно дозволяли). Були й інші країни, де я почувався небезпечно через злочинність чи тероризм, але відвідування деяких із цих місць точно викликає великий страх, особливо з такою молодою сім’єю, як у мене зараз", — написав мандрівник.

Щодо країн, які йому здалися найбільш небезпечними через злочинність та тероризм, мандрівник вказав на Близький Схід та Африку.

"Переважно африканські країни та деякі країни Близького Сходу. На думку спадає Ємен. Так було не завжди, і єменський народ чудовий, але коли втручаються особливі інтереси, це зазвичай не дуже добре. Інші місця, такі як Сомалі та Афганістан, я б також порадив людям уникати", — вказав мандрівник.

Хоча він зауважив, що небезпека може бути будь-де, навіть у країнах із високим рівнем безпеки. Як приклад мандрівник пояснив, що "найближче до великого теракту я був тут, у США, на Новий рік".

