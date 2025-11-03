Названы самые безопасные страны мира для путешествий в 2026 году

Рубрики
Slava Kot
Новый рейтинг самых безопасных направлений 2026 года от Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) поможет определиться, куда отправиться в путешествие без лишних рисков. Ежегодный отчет компании, уже более десятилетия анализирующей уровень безопасности для туристов, на этот раз включил 15 стран, считающихся самыми надежными для путешествий, отдыха и знакомства с другими культурами.
Самые безопасные страны для путешествий в 2026 году. Фото из открытых источников
Компания BHTP ежегодно проводит масштабный опрос путешественников, оценивающих безопасность стран, где побывали за последние пять лет. Учитываются не только субъективные отзывы туристов, но и официальные данные, в том числе уровень преступности, риски терроризма, климатические катастрофы, проблемы со здоровьем, а также безопасность представителей недостаточно защищенных групп. Результатом является взвешенный индекс, демонстрирующий общую безопасность каждой страны.
Абсолютным победителем рейтинга этого года стали Нидерланды, совершившие прыжок с 14-го места в рейтинге прошлого года на первое. Страна получила высокие оценки за стабильность, уровень здравоохранения и безопасную среду для женщин, людей с инвалидностью, представителей ЛГБТК+ сообщества и туристов разного происхождения.
ТОП-15 самых безопасных стран мира для путешествий в 2026 году:
