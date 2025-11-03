logo

Названы самые безопасные страны мира для путешествий в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы самые безопасные страны мира для путешествий в 2026 году

Berkshire Hathaway Travel Protection обнародовала рейтинг самых надежных стран для путешествий в 2026 году.

3 ноября 2025, 19:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Новый рейтинг самых безопасных направлений 2026 года от Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) поможет определиться, куда отправиться в путешествие без лишних рисков. Ежегодный отчет компании, уже более десятилетия анализирующей уровень безопасности для туристов, на этот раз включил 15 стран, считающихся самыми надежными для путешествий, отдыха и знакомства с другими культурами.

Названы самые безопасные страны мира для путешествий в 2026 году

Самые безопасные страны для путешествий в 2026 году. Фото из открытых источников

Компания BHTP ежегодно проводит масштабный опрос путешественников, оценивающих безопасность стран, где побывали за последние пять лет. Учитываются не только субъективные отзывы туристов, но и официальные данные, в том числе уровень преступности, риски терроризма, климатические катастрофы, проблемы со здоровьем, а также безопасность представителей недостаточно защищенных групп. Результатом является взвешенный индекс, демонстрирующий общую безопасность каждой страны.

Абсолютным победителем рейтинга этого года стали Нидерланды, совершившие прыжок с 14-го места в рейтинге прошлого года на первое. Страна получила высокие оценки за стабильность, уровень здравоохранения и безопасную среду для женщин, людей с инвалидностью, представителей ЛГБТК+ сообщества и туристов разного происхождения.

ТОП-15 самых безопасных стран мира для путешествий в 2026 году:

  • 1. Нидерланды
  • 2. Австралия
  • 3. Австрия
  • 4. Исландия
  • 5. Канада
  • 6. Новая Зеландия
  • 7. Объединенные Арабские Эмираты
  • 8. Швейцария
  • 9. Япония
  • 10. Ирландия
  • 11. Бельгия
  • 12. Португалия
  • 13. Франция
  • 14. Великобритания
  • 15. Дания

