Названы самые безопасные страны мира для путешествий в 2026 году

Новый рейтинг самых безопасных направлений 2026 года от Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) поможет определиться, куда отправиться в путешествие без лишних рисков. Ежегодный отчет компании, уже более десятилетия анализирующей уровень безопасности для туристов, на этот раз включил 15 стран, считающихся самыми надежными для путешествий, отдыха и знакомства с другими культурами.

Самые безопасные страны для путешествий в 2026 году. Фото из открытых источников

Компания BHTP ежегодно проводит масштабный опрос путешественников, оценивающих безопасность стран, где побывали за последние пять лет. Учитываются не только субъективные отзывы туристов, но и официальные данные, в том числе уровень преступности, риски терроризма, климатические катастрофы, проблемы со здоровьем, а также безопасность представителей недостаточно защищенных групп. Результатом является взвешенный индекс, демонстрирующий общую безопасность каждой страны.

Абсолютным победителем рейтинга этого года стали Нидерланды, совершившие прыжок с 14-го места в рейтинге прошлого года на первое. Страна получила высокие оценки за стабильность, уровень здравоохранения и безопасную среду для женщин, людей с инвалидностью, представителей ЛГБТК+ сообщества и туристов разного происхождения.

ТОП-15 самых безопасных стран мира для путешествий в 2026 году:

1. Нидерланды

2. Австралия

3. Австрия

4. Исландия

5. Канада

6. Новая Зеландия

7. Объединенные Арабские Эмираты

8. Швейцария

9. Япония

10. Ирландия

11. Бельгия

12. Португалия

13. Франция

14. Великобритания

15. Дания

