Названы 7 стран мира, которые не хотят видеть туристов в 2026 году

После рекордного роста туристических потоков ряд популярных стран начали открыто бороться с чрезмерным количеством посетителей. Новые налоги, ограничения, визовые барьеры и антитуристические протесты все чаще становятся реальностью для путешественников. Аналитики Travel Off Path составили список из восьми государств, которые в 2026 году дают понять, что они хотят видеть меньше туристов или, по крайней мере, ориентируются на состоятельных гостей.

Страны, где туристам не рады. Фото: magnific

Таиланд

Одна из самых популярных стран Азии сократила срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней и планирует ввести дополнительный въездной сбор. Таиландские власти все активнее продвигают модель премиального туризма. В качестве альтернативы Таиланду эксперты Travel Off Path советуют Малайзию, сохраняющую лояльные условия для иностранных гостей.

Испания

Испания сталкивается с волной антитуристических протестов. В то же время, туристов обязывают предоставлять больше персональных данных при бронировании жилья. Заменой Испании может стать Черногория с ее средиземноморскими пляжами и меньше ограничений.

Италия

Во многих городах Италии вводятся новые сборы и штрафы. В Венеции туристы уже платят за вход в город, а в других регионах ужесточаются правила поведения. Аналитики ресурса рекомендуют обратить внимание на Хорватию, предлагающую похожую атмосферу Адриатики.

США

После прихода к власти Трампа, усиления пограничного контроля и новых правил въезда часть туристов стала выбирать другие направления. Альтернативой США называют Панаму, активно развивающую туристическую инфраструктуру и остающуюся открытой для гостей.

Нидерланды

Амстердам годами сражается с чрезмерным туризмом. Город запускал кампании с призывом к определенным категориям туристов не приезжать, в том числе тех, кто ищет в Нидерландах легкие вещества. Travel Off Path предлагает обратить внимание на Данию, которая программы поощрения для ответственных путешественников.

Япония

Япония столкнулась с рекордным наплывом туристов, что привело к повышению сборов и ограничений в популярных локациях, включая район горы Фудзи. Хорошей альтернативой Японии для отдыха считают Южную Корею.

Исландия

Живописное островное государство ввело новые дорожные сборы для туристов, арендующих автомобили. Поэтому путешествия по Исландии стали значительно дороже. Однако схожие природные виды предлагает Норвегия.

Мировой туристический рынок меняется, и все большее число стран пытаются контролировать потоки посетителей. Для путешественников это означает необходимость внимательнее планировать поездки и искать новые направления, где гостей не только принимают, но действительно ждут.

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