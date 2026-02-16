Найтупіші туристичні тренди року: абсурдні ідеї, які краще ніколи не повторювати

Світ подорожей дедалі більше формується соцмережами та несподіваними трендами, які поширюються алгоритмами. Але не кожен вірусний лайфхак вартий повторення. Авторитетне видання про подорожі Fodor's оприлюднило перелік найдурніших туристичних трендів минулого року, які мають шанс залишитися і цього 2026 року.

Найдурніші туристичні тренди року. Фото з відкритих джерел

"Теорія аеропорту"

Один із найобговорюваніших трендів року стосується прибуття в аеропорт за 15-20 хвилин до посадки. У TikTok це назвали "теорією аеропорту". Частині мандрівників справді вдалося вскочити в літак в останню мить та отримати шалені емоції ризику, однак інші втратили квитки. Експерти застерігають, що усе залежить від сезону, черг на безпеку, розміру аеропорту та наявності багажу. Замість зменшення стресу така стратегія часто його лише посилює.

Екстремальні одноденні перельоти

Ще одна тенденція минулого року, яка стала популярна у соцмережах, це міжнародні подорожі "на 24 години". Туристи прилітають у нову країну зранку й повертаються додому вже наступного дня. Такий формат суперечить концепції повільних подорожей, збільшує вуглецевий слід і не приносить відчутної користі місцевій економіці. Міста отримують навантаження на інфраструктуру без реальної віддачі.

Небезпечний "темний туризм"

Прагнення адреналіну штовхає деяких мандрівників у регіони з активними конфліктами чи високим ризиком викрадень, зокрема в Афганістан або Сомалі. Темний туризм існує давно, зокрема подорожі в Чорнобиль чи воєнні музеї. Але відвідування небезпечних територій, де тривають бойові дії або діють екстремістські угруповання, виходить за межі здорового глузду. Уряди багатьох країн публікують офіційні попередження, які туристи ігнорують заради "контенту".

Подорожі без навушників

Здавалося б цей тренд доволі дріб’язковий, однак дедалі більше людей дивляться відео чи телефонують на гучномовці в транспорті та аеропортах. У Франції вже штрафували пасажира за таку поведінку, а в Лондоні запустили кампанію проти нового тренду. Як пише Fodor's, ця тенденція не повинна продовжуватися у 2026 році, адже повага до особистого простору інших — це базове правило цивілізованого туризму.

Як підсумовує Fodor's, соцмережі створюють ілюзію, що подорож це насамперед видовищність. Однак справжня культура мандрів полягає у відповідальності перед собою, місцевими жителями й довкіллям. Тренди минають, а репутація туристів залишається.

