Самые тупые туристические тренды года: абсурдные идеи, которые лучше никогда не повторять

Мир путешествий все больше формируется соцсетями и неожиданными трендами, распространяемыми алгоритмами. Но не каждый вирусный лайфхак стоит повторения. Авторитетное издание о путешествиях Fodor's обнародовало перечень самых глупых туристических трендов в прошлом году, имеющих шанс остаться и в 2026 году.

Самые глупые туристические тренды года. Фото из открытых источников

"Теория аэропорта"

Один из самых обсуждаемых трендов года касается прибытия в аэропорт за 15-20 минут до посадки. В TikTok это назвали "теорией аэропорта". Части путешественников действительно удалось вскочить в самолет в последний момент и получить безумные эмоции риска, однако другие потеряли билеты. Эксперты предостерегают, что все зависит от сезона, очередей безопасности, размера аэропорта и наличия багажа. Вместо уменьшения стресса такая стратегия часто его только усиливает.

Экстремальные однодневные перелеты

Еще одна тенденция в прошлом году, которая стала популярна в соцсетях, это международные путешествия "на 24 часа". Туристы прилетают в новую страну утром и возвращаются домой уже на следующий день. Такой формат противоречит концепции медленных путешествий, увеличивает углеродный след и не приносит ощутимую пользу местной экономике. Города получают нагрузку на инфраструктуру без реальной отдачи.

Опасный "темный туризм"

Стремление адреналина толкает некоторых путешественников в регионы с активными конфликтами или высоким риском похищений, в частности, в Афганистан или Сомали. Темный туризм существует давно, в частности, путешествия в Чернобыль или военные музеи. Но посещение опасных территорий, где продолжаются боевые действия или действуют экстремистские группировки, выходит за пределы здравого смысла. Правительства многих стран публикуют официальные предупреждения, которые туристы игнорируют ради "контента".

Путешествия без наушников

Казалось бы, этот тренд довольно мелочен, однако все больше людей смотрят видео или звонят на громкоговорители в транспорте и аэропортах. Во Франции уже штрафовали пассажира за такое поведение, а в Лондоне запустили кампанию против нового тренда. Как пишет Fodor's, эта тенденция не должна продолжаться в 2026 году, ведь уважение личного пространства других — это базовое правило цивилизованного туризма.

Как заключает Fodor's, соцсети создают иллюзию, что путешествие это, прежде всего, зрелищность. Однако подлинная культура путешествий состоит в ответственности перед собой, местными жителями и окружающей средой. Тренды проходят, а репутация туристов остается.

