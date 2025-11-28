5 місць у Європі, куди можна втекти від зимової холоднечі

Зима в Україні часто перетворюється на випробування через постійні темні ранки, сірі дні та холод, що пронизує до кісток. У такі моменти все частіше з’являється бажання вирватися хоча б на кілька днів у місце, де сонце світить яскравіше, а погода нагадує про літо. У Європі є чимало куточків, які навіть узимку дарують тепло, спокій і можливість перепочити від негоди. Зібрали п’ять напрямків, де модна відпочити у Європі взимку.

Відпочинок взимку у Європі. Фото з відкритих джерел

Алгарве, Португалія

Атлантичне узбережжя Алгарве взимку перетворюється на простір для тих, хто любить природу й спокій. Температура тут тримається на рівні 14-18 градусів, а скелясті береги та дикі пляжі стають ідеальним місцем для прогулянок чи активного відпочинку без літньої спеки.

Гран-Канарія, Канарські острови

Канари давно вважаються зимовим притулком для тих, хто шукає сонце і тепло. Тут майже весь сезон температура перевищує 20 градусів. Особливо вражають дюни Маспаломас, які дарують відчуття перебування у зовсім іншому кліматичному світі.

Крит, Греція

Зима на Криті м’яка, з температурою близько 15–18 градусів. Без туристичного ажіотажу острів розкривається зовсім інакше. Тут можна помітити порожні пляжі, спокійні таверни та відвідати культурні пам’ятки без черг. Узимку тут можна по-справжньому відчути атмосферу місцевого життя.

Кіпр

Кіпр узимку зберігає свою привабливість завдяки м’якій погоді та різноманітним ландшафтам, від гір до солоних озер. Температура 15–20 градусів дозволяє досліджувати стародавні міста, природні парки та узбережжя без літньої спеки.

Мімізан, Франція

Південь Франції, а зокрема містечко Мімізан, дарує близько 15 градусів у зимові місяці. Величезні атлантичні пляжі, спокійний ритм життя та мальовничі заходи сонця роблять це місце ідеальним для тих, хто хоче втекти від холодів і натовпів.

