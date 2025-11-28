5 мест в Европе, куда можно уйти от зимней стужи

Зима в Украине часто превращается в испытания из-за постоянных темных утр, серых дней и холода, пронизывающего до костей. В такие моменты все чаще возникает желание вырваться хотя бы на несколько дней в место, где солнце светит ярче, а погода напоминает о лете. В Европе есть немало уголков, даже зимой дающих тепло, спокойствие и возможность отдохнуть от непогоды. Собрали пять направлений, где модно отдохнуть в Европе зимой.

Алгарве, Португалия

Атлантическое побережье Алгарве зимой превращается в простор для тех, кто любит природу и покой. Температура здесь держится на уровне 14-18 градусов, а скалистые берега и дикие пляжи становятся идеальным местом для прогулок или активного отдыха без летнего зноя.

Гран-Канария, Канарские острова

Канары давно считаются зимним приютом для ищущих солнце и тепло. Здесь почти весь сезон температура превышает 20 градусов. Особенно поражают дюны Маспаломас, которые дарят чувство пребывания в совершенно ином климатическом мире.

Крит, Греция

Зима на Крите мягкая, с температурой около 15-18 градусов. Без туристического ажиотажа остров раскрывается совсем по-иному. Здесь можно увидеть пустые пляжи, спокойные таверны и посетить культурные достопримечательности без очередей. Зимой здесь можно по-настоящему ощутить атмосферу местной жизни.

Кипр

Кипр зимой сохраняет свою привлекательность благодаря мягкой погоде и разнообразным ландшафтам, от гор до соленых озер. Температура 15-20 градусов позволяет исследовать древние города, природные парки и побережья без летнего зноя.

Мимизан, Франция

Юг Франции, в частности городок Мимизан, дарит около 15 градусов в зимние месяцы. Огромные атлантические пляжи, спокойный ритм жизни и живописные закаты делают это место идеальным для тех, кто хочет уйти от холодов и толп.

