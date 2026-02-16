logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля подорожі Культова "Арка закоханих" в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Культова "Арка закоханих" в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО)

В Італії у День святого Валентина обвалилася відома "Арка закоханих" у Саленто.

16 лютого 2026, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

14 лютого, у День святого Валентина, на узбережжі Саленто в Італії обвалилася одна з найвідоміших природних пам’яток регіону Фаральоні-ді-Сант-Андреа. Вапнякова арка гір Сант-Андреа, відома як "Арка закоханих", роками була символом романтики та туристичною візитівкою Адріатики.

Культова "Арка закоханих" в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО)

"Арка закоханих" в Італії. Фото з відкритих джерел

Скельне утворення арка гір Сант-Андреа було витесане вітром і хвилями, але не витримало поєднання сильних дощів останніх днів і тривалої морської ерозії в регіоні. Обвал стався раптово в ніч на 14 лютого та шокував місцевих жителів та гостей регіону.

Культова ”Арка закоханих” в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО) - фото 2

"Арка закоханих" в Італії була зруйнована через зсув ґрунту

Культова ”Арка закоханих” в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО) - фото 2

Зруйнована "Арка закоханих" в Італії

Мер Мелендуньо Мауріціо Чістерніно назвав подію "ударом у серце". За його словами, зникає одна з найвідоміших туристичних локацій узбережжя, яку свого часу використовували в національних рекламних кампаніях. Територію навколо обвалу наразі оглядають фахівці, а місцеві жителі приходять до скель, аби на власні очі побачити масштаби втрати.

Культова ”Арка закоханих” в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО) - фото 2

Вапнякова арка гір Сант-Андреа до руйнування

Культова ”Арка закоханих” в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО) - фото 2

"Арка закоханих" в Італії 

Культова ”Арка закоханих” в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО) - фото 2

"Арка закоханих" в Італії 

Президент Ордену геологів Апулії Джованні Капуто наголосив, що 53% узбережжя регіону перебуває під загрозою ерозії. У зоні ризику опинилися десятки тисяч мешканців, а в регіоні фіксують сотні зсувів. Капуто закликав до системного моніторингу ґрунтів і довгострокових програм захисту берегової лінії, щоб подібні руйнування не повторилися в майбутньому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мешканці карпатського села просять забрати у них статус ЮНЕСКО.

Також "Коментарі" писали, що у Долині Смерті через рекордні дощі відродилося стародавнє озеро.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.stylo24.it/crollo-arco-faraglioni-sant-andrea/
Теги:

Новини

Всі новини