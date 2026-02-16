Культова "Арка закоханих" в Італії зруйнувалася на День святого Валентина (ФОТО)

14 лютого, у День святого Валентина, на узбережжі Саленто в Італії обвалилася одна з найвідоміших природних пам’яток регіону Фаральоні-ді-Сант-Андреа. Вапнякова арка гір Сант-Андреа, відома як "Арка закоханих", роками була символом романтики та туристичною візитівкою Адріатики.

"Арка закоханих" в Італії. Фото з відкритих джерел

Скельне утворення арка гір Сант-Андреа було витесане вітром і хвилями, але не витримало поєднання сильних дощів останніх днів і тривалої морської ерозії в регіоні. Обвал стався раптово в ніч на 14 лютого та шокував місцевих жителів та гостей регіону.

"Арка закоханих" в Італії була зруйнована через зсув ґрунту

Зруйнована "Арка закоханих" в Італії

Мер Мелендуньо Мауріціо Чістерніно назвав подію "ударом у серце". За його словами, зникає одна з найвідоміших туристичних локацій узбережжя, яку свого часу використовували в національних рекламних кампаніях. Територію навколо обвалу наразі оглядають фахівці, а місцеві жителі приходять до скель, аби на власні очі побачити масштаби втрати.

Вапнякова арка гір Сант-Андреа до руйнування

"Арка закоханих" в Італії

"Арка закоханих" в Італії

Президент Ордену геологів Апулії Джованні Капуто наголосив, що 53% узбережжя регіону перебуває під загрозою ерозії. У зоні ризику опинилися десятки тисяч мешканців, а в регіоні фіксують сотні зсувів. Капуто закликав до системного моніторингу ґрунтів і довгострокових програм захисту берегової лінії, щоб подібні руйнування не повторилися в майбутньому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мешканці карпатського села просять забрати у них статус ЮНЕСКО.

Також "Коментарі" писали, що у Долині Смерті через рекордні дощі відродилося стародавнє озеро.