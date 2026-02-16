Культовая "Арка влюбленных" в Италии разрушилась в День святого Валентина (ФОТО)

14 февраля, в День святого Валентина, на побережье Саленто в Италии обрушилась одна из самых известных достопримечательностей региона Фаральони-ди-Сант-Андреа. Известняковая арка гор Сант-Андреа, известная как "Арка влюбленных", годами была символом романтики и туристической визитной карточкой Адриатики.

Скальное образование арка гор Сант-Андреа было вытесано ветром и волнами, но не выдержало сочетания сильных дождей последних дней и продолжительной морской эрозии в регионе. Обрушение произошло внезапно в ночь на 14 февраля и шокировало местных жителей и гостей региона.

Мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал событие "ударом в сердце". По его словам, исчезает одна из известнейших туристических локаций побережья, которую в свое время использовали в национальных рекламных кампаниях. Территорию вокруг обрушения сейчас осматривают специалисты, а местные жители приходят к скалам, чтобы своими глазами увидеть масштабы потери.

Президент Ордена геологов Апулии Джованни Капуто подчеркнул, что 53% побережья региона находятся под угрозой эрозии. В зоне риска оказались десятки тысяч жителей, а в регионе фиксируют сотни оползней. Капуто призвал к системному мониторингу почв и долгосрочным программам защиты береговой линии, чтобы подобные разрушения не повторились в будущем.

