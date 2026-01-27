logo_ukra

Мешканці карпатського села просять забрати у них статус ЮНЕСКО: яка причина
НОВИНИ

Мешканці карпатського села просять забрати у них статус ЮНЕСКО: яка причина

Жителі села у Словаччині попросили зняти з нього статус об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

27 січня 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Жителі невеликого словацького села Влколинець (Vlkolínec) у Карпатах виступили з вимогою позбавити їхнє поселення статусу об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Попри міжнародне визнання, яке село має вже понад 30 років, місцеві стверджують, що престижний титул перетворив Влколинець на "мертвий музей під відкритим небом" і зробив нормальне життя в селі майже неможливим.

Мешканці карпатського села просять забрати у них статус ЮНЕСКО: яка причина

Туристичне село Влколинець у Словаччині. Фото: ЮНЕСКО

Жителі села Влколинець у Словаччині вказують, що їх основна проблема стосується масового туризму. Щороку в поселення приїжджає близько 100 тисяч відвідувачів, тоді як постійно тут мешкають лише чотири родини. Туристи вільно ходять приватними подвір’ями, заглядають у вікна та фотографують будинки порушуючи приватність місцевих.

Мешканці карпатського села просять забрати у них статус ЮНЕСКО: яка причина - фото 2

Село Влколинець. Фото: ЮНЕСКО

Спроби обмежити доступ туристів табличками "Приватна земля" та заборона на фотографування не дали результату. Крім того, суворі охоронні правила ЮНЕСКО фактично забороняють традиційний спосіб життя для жителів Влколинеця.

"Нехай нас виключать з ЮНЕСКО, ми б жили краще. Через суворі правила ми не можемо розводити домашніх тварин і вирощувати сільськогосподарські культури, як раніше", — скаржиться житель села Антон Сабуха.

Влколинець отримав охоронний статус у 1993 році, як унікально збережене середньовічне поселення з традиційною дерев’яною архітектурою. У поселені розташовані 45 будівель з традиційними рисами центральноєвропейського села.

Мешканці карпатського села просять забрати у них статус ЮНЕСКО: яка причина - фото 2

Туристичне село Влколинець. Фото: ЮНЕСКО

Мешканці карпатського села просять забрати у них статус ЮНЕСКО: яка причина - фото 2

Туристичне село Влколинець. Фото: ЮНЕСКО

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що два села на Закарпатті увійшли до списку найкращих туристичних напрямків світу у 2025 році за версією ООН.

Також "Коментарі" писали, що містечко в Італії славетне сиром та вином пропонує 20 тисяч євро за переїзд. Але є одна умова.



Джерело: https://dennikn.sk/5086874/vymazte-nas-zo-zoznamu-unesco-ziadaju-posledni-vlkolincania-ich-ziva-dedina-sa-meni-na-mrtve-muzeum-v-prirode/
