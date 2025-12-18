У Долині Смерті через рекордні дощі відродилося стародавнє озеро (ФОТО)

У національному парку Долина Смерті в Каліфорнії після рекордних опадів знову з’явилося стародавнє озеро, яке зникло десятки тисяч років тому. Тимчасова водойма, відома як озеро Менлі, утворилася в басейні Бедвотер. Це найнижча точка Північної Америки, яка розташована приблизно на 85 метрів нижче від рівня моря.

Долина Смерті у США. Фото: Savannah M. Sanford/NPS

За даними Служби національних парків США, серія потужних осінніх штормів із вересня по листопад принесла в регіон більше опадів, ніж зазвичай випадає за цілий рік. Лише за два місяці в Долині Смерті зафіксували 6 см дощу, а листопад побив майже сторічний рекорд, встановлений у 1923 році.

Долина Смерті у США. Фото: Savannah M. Sanford/NPS

У Долині Смерті утворилося озеро після дощів

Вода з навколишніх гір стекла в суху улоговину, створивши тонкий, але помітний шар озера. Проте нинішня версія озера Менлі значно менша й мілководніша, ніж у 2023 році, коли залишки урагану "Гіларі" затопили місцевість настільки, що там навіть каталися на каяках.

Озеро Менлі в Долині Смерті, грудень 2023 року. Фото: Nomdeploom

Історично озеро Менлі існувало між 128 і 186 тисячами років тому, коли талі води льодовиків Сьєрра-Невади живили величезну водойму завдовжки майже 160 кілометрів. Сьогодні ця територія зазвичай є символом крайньої посухи та високої температури, яка розпечує потріскану соляну рівнину, де майже неможливе життя. Саме тому місцевість отримала свою назву Долина Смерті.

Фахівці зазначають, що нинішнє затоплення дає рідкісну можливість побачити, якою могла бути пустеля тисячоліття тому.

У 2016 році серія штормів із сильними дощами принесла в Долину Смерті рідкісне цвітіння мільйонів польових квітів. Однак наразі ще рано прогнозувати, чи можуть нинішні умови призвести до чергового розквіту квітів.

