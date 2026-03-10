Експерт з безпеки назвав найгірший колір для валізи для подорожей

Багато мандрівників обирають валізи для подорожей темного кольору, зокрема чорні, темно-сині або сірі. Це пояснюється через їхню практичність і непомітний вигляд. Проте експерти з безпеки попереджають, що саме такий багаж може зробити туриста легкою мішенню для злодіїв.

Валіза для подорожей. Фото: pexels

За даними досліджень, приблизно 45% мандрівників використовують чорні валізи для подорожей. Ще 30% обирають темно-сині, а 25% — сірі. Таким чином, близько 95% усього багажу в аеропортах має саме ці три кольори. На перший погляд, це допомагає "зливатися з натовпом". Але, як пояснюють експерти, у випадку крадіжки така стратегія працює проти власника.

Фахівець з безпеки подорожей Аран Дхармератнам зазначає, що злодії часто діють саме в людних місцях, аеропортах, вокзалах або готелях. Вони виглядають як звичайні пасажири та уважно спостерігають за тими, хто втрачає пильність або має багаж, який легко забрати.

Проблема полягає в тому, що темна валіза майже не вирізняється серед сотень інших. Якщо злодій схопить таку сумку і швидко піде, його буде складно ідентифікувати. У переповненому терміналі складно пояснити оточуючим, яку саме сумку вкрали, якщо вона виглядає так само, як десятки інших.

Колишній радник логістичної компанії UPS Ед Бернетт радить обирати яскраві кольори.

"Яскраві кольори є стримуючим фактором. Злодії віддають перевагу анонімним чорним або темно-синім сумкам, бо можуть піти з ними, не виділяючись. Наприклад, неоново-зелена сумка є перешкодою для злодія. Якщо ви крикнете: "Зупиніть цього чоловіка із зеленою сумкою", усі його побачать", — пояснює Бернет.

Однак змінювати весь багаж не обов’язково. Дхармератнам радить простий і доступний спосіб, який можна використати до чорної або сірої валізи для подорожей, а саме прикріпити яскраву стрічку, ремінь або наклейку. Така дрібниця може значно підвищити шанси швидко впізнати свою валізу та зменшити ризик крадіжки під час подорожі.

Проблема втрати багажу залишається масштабною. За оцінками експертів, щороку у світі зникає до 33 мільйонів одиниць багажу, і мільйони з них так і не знаходять.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка відвідала Балі і розчарувалася. Що не так з відпочинком на острові.

Також "Коментарі" писали, що колишній агент ЦРУ назвав найнебезпечнішу країну у світі прямо зараз.