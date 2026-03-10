logo

Эксперт по безопасности назвал худший цвет для чемодана для путешествий

Почему черные и темные чемоданы могут сделать туристов легкой мишенью для воров и защитить свой багаж в путешествии.

10 марта 2026, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Многие путешественники выбирают чемоданы для путешествий темного цвета, в том числе черные, темно-синие или серые. Это объясняется из-за их практичности и незаметного вида. Однако эксперты по безопасности предупреждают, что именно такой багаж может сделать туриста легкой мишенью для воров.

Эксперт по безопасности назвал худший цвет для чемодана для путешествий

Чемодан для путешествий. Фото: pexels

По данным исследований, около 45% путешественников используют черные чемоданы для путешествий. Еще 30% выбирают темно-синие, а 25% – серые. Таким образом, около 95% всего багажа в аэропортах имеет именно эти три цвета. На первый взгляд это помогает "сливаться с толпой". Но, как объясняют эксперты, в случае кражи подобная стратегия работает против владельца.

Специалист по безопасности путешествий Аран Дхармератнам отмечает, что воры часто действуют именно в людных местах, аэропортах, вокзалах или гостиницах. Они выглядят как обычные пассажиры и внимательно наблюдают за теми, кто теряет бдительность или имеет багаж, который легко унести.

Проблема заключается в том, что темный чемодан почти не выделяется среди сотен других. Если вор схватит такую сумку и скоро уйдет, его будет трудно идентифицировать. В переполненном терминале сложно объяснить окружающим, какую сумку украли, если она выглядит так же, как десятки других.

Бывший советник логистической компании UPS Эд Бернетт советует выбирать яркие цвета.

"Яркие цвета являются сдерживающим фактором. Воры предпочитают анонимные черные или темно-синие сумки, потому что могут пойти с ними, не выделяясь. Например, неоново-зеленая сумка является препятствием для вора. Если вы крикнете: "Остановите этого мужчину с зеленой сумкой", все его увидят", — пояснил Бернетт.

Однако менять весь багаж не обязательно. Дхармератнам советует простой и доступный способ, который можно использовать к черному или серому чемодану для путешествий, а именно прикрепить яркую ленту, ремень или наклейку. Такая мелочь может значительно повысить шансы быстро узнать свой чемодан и снизить риск кражи во время путешествия.

Проблема утраты багажа остается масштабной. По оценкам экспертов, ежегодно в мире исчезают до 33 миллионов единиц багажа, и миллионы из них так и не находят.

