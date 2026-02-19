Колишній агент ЦРУ назвав найнебезпечнішу країну у світі прямо зараз

Колишній співробітник ЦРУ Джон Кіріаку назвав Ємен найнебезпечнішою країною у світі. В інтерв’ю LADbible він поділився досвідом служби та розповів про регіони, де рівень загроз залишається критичним.

Джон Кіріаку. Фото з відкритих джерел

Джон Кіріаку працював у ЦРУ з 1990 по 2004 рік, а після терактів 11 вересня очолив контртерористичні операції в Пакистані. Згодом він став викривачем програм жорстких допитів і у 2012 році був засуджений до 30 місяців ув’язнення за передачу секретної інформації журналістам.

В інтерв’ю LADbible його запитали про одне з найпопулярніших питань до агентів ЦРУ, а саме, "яка країна у світі зараз найнебезпечніша?".

"Їх кілька, і я був у всіх! Мені так і не довелося побувати в гарних місцях. Я відвідав 72 країни працюючи на ЦРУ, і майже всі вони були просто жахливими... Серед найнебезпечніших місць у світі – Ємен, Сомалі, Газа, Афганістан, деякі частини Пакистану", – розповів Кіріаку.

За його словами, у цих місцях потрібно "спати з одним відкритим оком", адже "не знаєш наскільки погано все закінчиться". Однак особливо Кіріаку виділив Ємен, куди їздив п’ять разів. Колишній агент ЦРУ стверджує, що кожна наступна поїздка, була небезпечнішою за попередню.

"П'ятого і останнього разу, коли я поїхав туди, нам дозволили зупинитися лише в одному готелі, і готель був оточений 9-метровою стіною, щоб захистити його від вибухів бомб. На той час ви не могли зупинитися в жодному іншому готелі. Наступного дня після мого прибуття прибула група південнокорейських дипломатів, і дорогою з аеропорту до готелю на них влаштували засідку, і всіх їх, шестеро, вбили", — розповів Кіріаку.

Однак на цьому історія не закінчилася. За його словами, через кілька днів прибула група південнокорейських розвідників для розслідування вбивства шести дипломатів, однак їм влаштували засідку та вбили. Після цього, як говорить колишній агент ЦРУ, "південнокорейці закрили своє посольство та поїхали додому, це досить небезпечна країна".

