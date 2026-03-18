Чому авіакомпанії не дозволяють пілотам носити бороди: несподівана причина

Борода навряд чи впливає на вашу довіру до людини за штурвалом літака, однак більшість авіакомпаній мають суворі правила та забороняють пілотам її носити. Як виявилося, це питання не іміджу та стилю, а безпеки в екстреній ситуації.

Пілот без бороди. Фото: Depositphotos

У 1987 році Federal Aviation Administration (FAA) оприлюднило дослідження "Вплив бороди на ефективність кисневих масок". Його висновок став базою для корпоративних правил, яке вказує, що волосся на обличчі може зменшувати герметичність маски, а отже ефективність подачі кисню.

У документі зазначалося, що бородаті члени екіпажу повинні усвідомлювати, що маска може не забезпечити належного прилягання. Особливо це стосується масок "на вимогу", які мають швидко одягатися та миттєво герметизуватися. У критичні хвилини розгерметизації кабіни навіть незначна втрата щільності може мати серйозні наслідки.

Водночас FAA зауважує, що федеральних правил щодо обов’язкового чистого гоління немає. Регулятор лише вимагає, щоб кисневі системи працювали ефективно. А вже авіакомпанії встановлюють власні стандарти зовнішнього вигляду пілотів.

У США великі перевізники, зокрема American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines та Southwest Airlines, традиційно вимагають від пілотів бути гладко поголеними. Медичні чи релігійні винятки застосовуються обмежено або не передбачені взагалі.

"Насправді це зумовлено безпекою. Безпека — одна з найважливіших речей у нашій галузі", — вказують у American Airlines.

У Delta дозволені лише акуратно підстрижені бакенбарди встановленої довжини, а будь-яке волосся на підборідді підлягає під повну заборону. Вуса допускаються, якщо вони не заважають щільному приляганню маски.

Водночас частина міжнародних перевізників переглянула підхід до бороди у пілотів. Air Canada та British Airways дозволяють доглянуті бороди за умови, що вони не впливають на безпеку.

