Почему авиакомпании не позволяют пилотам носить бороды: неожиданная причина

Борода вряд ли влияет на ваше доверие к человеку за штурвалом самолета, однако большинство авиакомпаний имеют строгие правила и запрещают пилотам ее носить. Как оказалось, это вопрос не имиджа и стиля, а безопасности в экстренной ситуации.

Пилот без бороды.

В 1987 году Federal Aviation Administration (FAA) обнародовало исследование "Влияние бороды на эффективность кислородных масок". Его вывод стал базой для корпоративных правил, указывающих, что волосы на лице могут уменьшать герметичность маски, а следовательно эффективность подачи кислорода.

В документе отмечалось, что бородатые члены экипажа должны понимать, что маска может не обеспечить надлежащего прилегания. Особенно это касается масок по требованию, которые должны быстро одеваться и мгновенно герметизироваться. В критические минуты разгерметизации кабины даже незначительная потеря плотности может иметь серьезные последствия.

В то же время FAA отмечает, что федеральных правил по обязательному чистому бритью нет. Регулятор только требует, чтобы кислородные системы работали эффективно. А уже авиакомпании устанавливают собственные стандарты внешнего вида пилотов.

В США крупные перевозчики, в частности, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines, традиционно требуют от пилотов быть гладко выбритыми. Медицинские или религиозные исключения применяются ограниченно или вообще не предусмотрены.

"На самом деле это обусловлено безопасностью. Безопасность – одна из важнейших вещей в нашей отрасли", — указывают в American Airlines.

У Delta разрешены только аккуратно подстриженные бакенбарды установленной длины, а любые волосы на подбородке подлежат полному запрету. Усы допускаются, если они не мешают плотному прилеганию маски.

В то же время, часть международных перевозчиков пересмотрела подход к бороде у пилотов. Air Canada и British Airways позволяют ухоженные бороды при условии, что они не влияют на безопасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт по безопасности назвал худший цвет для чемодана для путешествий.

Также "Комментарии" писали об абсурдных идеях, которые лучше никогда не повторять во время путешествий.