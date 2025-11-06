Участница из Украины упала в финале конкурса красоты "Мисс Земля": видео курьеза

На финале международного конкурса красоты "Мисс Земля 2025", состоявшемся 5 ноября на Филиппинах, произошел неожиданный инцидент с представительницей Украины. Во время дефиле Мария Желяскова потеряла равновесие и упала на сцене, но быстро поднялась и продолжила свое выступление с улыбкой, чем вызвала зрительские овации.

Мария Желяскова. Фото: instagram/mariamillion

На видео, быстро распространившемся в соцсетях, видно, как украинка поскользнулась на подиуме во время выхода в вечернем наряде. Несмотря на очевидные боли и неудобство, Мария мгновенно поднялась, продолжила дефиле с достоинством и завершила выступление уверенной походкой.

Зрители в зале поддержали ее аплодисментами, а пользователи соцсетей отметили спокойствие и профессионализм украинки на конкурсе красоты.

"Королева, которая поднялась еще сильнее! Это самый плохой кошмар конкурса красоты, и она справилась с ним с невероятной грацией", — комментируют в соцсети.

"Важно не как ты падаешь, а как ты поднимаешься", — добавил другой.

Этот момент стал не только курьезом вечера, но и примером выдержки и достоинства, с которыми Желяскова представляла Украину на международной арене.

Мария Желяскова Вице Мисс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Кроме того, инцидент не помешал украинке достичь выдающегося результата, ведь Мария Желяскова вошла в топ-8 финалисток и завоевала титул Вице Мисс Земля 2025 (Miss Earth Runner-Up). Это впервые в истории столь высокое достижение Украины на этом конкурсе красоты.

"Я безгранично счастлива! С гордостью представляла Украину. Я благодарна Богу за эту возможность и за то, что могу поднять флаг Украины перед всем миром", — написала Мария в своих соцсетях.

Корону "Мисс Земля 2025" завоевала Наталья Пушкинова из Чехии, получившая ее от прошлогодней обладательницы Джессики Лейн из Австралии.

Всего в конкурсе приняли участие 78 участниц. Кроме Украины, титулы Miss Earth Runner-Up также получили представительницы Бразилии, Чили и Филиппин.

"Мисс Земля" – это один из четырех главных мировых конкурсов красоты, цель которого в популяризации защиты окружающей среды и климатической осведомленности. Участницы принимают участие в проектах, направленных на сохранение природы и образование.

