Курйозний випадок на конкурсі краси збентежив глядачів: модель потрапила в конфуз (ВІДЕО)

На міжнародному конкурсі краси Miss Grand International 2025, який проходив у Бангкоку, стався курйоз, що викликав хвилю здивування і співчуття серед глядачів. Одна з учасниць заходу представниця Панами Ісамар Еррера, помилково вирішила, що пройшла у фінал, через плутанину з назвами країн.

Міс Панама Ісамар Еррера потрапила у конфуз на на конкурсі краси. Фото: Redes Sociales/@senoritapanamaoficial

Під час оголошення фіналісток Miss Grand International 2025 ведучий шоу Метью Дін назвав ім’я учасниці з Парагваю. Проте замість парагвайської моделі на сцену упевнено вийшла представниця Панами Ісамар Еррера. Учасниця конкурсу краси зворушена моментом, затулила обличчя руками й пройшлася подіумом, поки публіка аплодувала, а решта учасниць дивилися з подивом.

Лише через пів хвилини позування Еррери, продюсери зрозуміли, що сталася прикра помилка, адже на сцені стояла не фіналістка від Парагваю, а представниця Панами.

"Ааа, вибачте! Я оголосив "Міс Гранд Парагвай", а не Панаму", — пояснив ведучий, додавши, що через шум у залі його могли неправильно почути.

Зніяковіла Ісамар мусила повернутися назад пройшовши повз справжню фіналістку Сесілію Ромеро з Парагваю. Далі було викликано ще 10 учасниць, але імені Еррери серед них не було.

Міс Панама випадково вийшла на сцену, коли Міс Парагвай оголосили фіналісткою. Grand TV

Міс Панама йде зі сцени, а міс Парагвай виходить на подіум після курйозного випадку. Grand TV

Інцидент миттєво став вірусним у соцмережах. Користувачі X почали активно обговорювати ситуацію, називаючи цей конфуз "моментом, який неможливо дивитися без збентеження".

"Я бачив це наживо — це була катастрофа! Вона просто переплутала Панаму з Парагваєм, а ведучий навіть не винен", — написав один із користувачів.

Інші глядачі припустили, що причиною стала мовна плутанина і через шум зали слова "Panama" і "Paraguay" звучали дуже схоже.

Згодом Еррера сама прокоментувала інцидент.

"Це була моя помилка. Ми всі були дуже схвильовані, і я почула "Панаму". Коли камера наблизилась, я просто подумала, що це мій момент. Пряма трансляція — це одне, але там, на сцені, все відчувається зовсім інакше", — сказала міс Панама.

Перемогу на конкурсі краси здобула Емма Мері Тіглао з Філіппін, яка отримала титул Miss Grand International 2025.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США висміяли переможницю конкурсу краси "Міс Америка-2026".

Також "Коментарі" писали про скандал навколо "Міс Росія-2025". У мережу злили фото переможниці до пластики.