logo_ukra

BTC/USD

109327

ETH/USD

3882.55

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля стиль і краса Курйозний випадок на конкурсі краси збентежив глядачів: модель потрапила в конфуз (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Курйозний випадок на конкурсі краси збентежив глядачів: модель потрапила в конфуз (ВІДЕО)

На конкурсі Miss Grand International у Бангкоку модель із Панами переплутала своє ім’я з фіналісткою з Парагваю. Курйоз потрапив на відео та став вірусним у мережі.

23 жовтня 2025, 10:00 comments1326
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На міжнародному конкурсі краси Miss Grand International 2025, який проходив у Бангкоку, стався курйоз, що викликав хвилю здивування і співчуття серед глядачів. Одна з учасниць заходу представниця Панами Ісамар Еррера, помилково вирішила, що пройшла у фінал, через плутанину з назвами країн.

Курйозний випадок на конкурсі краси збентежив глядачів: модель потрапила в конфуз (ВІДЕО)

Міс Панама Ісамар Еррера потрапила у конфуз на на конкурсі краси. Фото: Redes Sociales/@senoritapanamaoficial

Під час оголошення фіналісток Miss Grand International 2025 ведучий шоу Метью Дін назвав ім’я учасниці з Парагваю. Проте замість парагвайської моделі на сцену упевнено вийшла представниця Панами Ісамар Еррера. Учасниця конкурсу краси зворушена моментом, затулила обличчя руками й пройшлася подіумом, поки публіка аплодувала, а решта учасниць дивилися з подивом.

Лише через пів хвилини позування Еррери, продюсери зрозуміли, що сталася прикра помилка, адже на сцені стояла не фіналістка від Парагваю, а представниця Панами.

"Ааа, вибачте! Я оголосив "Міс Гранд Парагвай", а не Панаму", — пояснив ведучий, додавши, що через шум у залі його могли неправильно почути.

Зніяковіла Ісамар мусила повернутися назад пройшовши повз справжню фіналістку Сесілію Ромеро з Парагваю. Далі було викликано ще 10 учасниць, але імені Еррери серед них не було.

Курйозний випадок на конкурсі краси збентежив глядачів: модель потрапила в конфуз (ВІДЕО) - фото 2

Міс Панама випадково вийшла на сцену, коли Міс Парагвай оголосили фіналісткою. Grand TV 

Курйозний випадок на конкурсі краси збентежив глядачів: модель потрапила в конфуз (ВІДЕО) - фото 2

Міс Панама йде зі сцени, а міс Парагвай виходить на подіум після курйозного випадку. Grand TV

Інцидент миттєво став вірусним у соцмережах. Користувачі X почали активно обговорювати ситуацію, називаючи цей конфуз "моментом, який неможливо дивитися без збентеження".

"Я бачив це наживо — це була катастрофа! Вона просто переплутала Панаму з Парагваєм, а ведучий навіть не винен", — написав один із користувачів.

Інші глядачі припустили, що причиною стала мовна плутанина і через шум зали слова "Panama" і "Paraguay" звучали дуже схоже.

Згодом Еррера сама прокоментувала інцидент.

"Це була моя помилка. Ми всі були дуже схвильовані, і я почула "Панаму". Коли камера наблизилась, я просто подумала, що це мій момент. Пряма трансляція — це одне, але там, на сцені, все відчувається зовсім інакше", — сказала міс Панама.

Перемогу на конкурсі краси здобула Емма Мері Тіглао з Філіппін, яка отримала титул Miss Grand International 2025. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США висміяли переможницю конкурсу краси "Міс Америка-2026".

Також "Коментарі" писали про скандал навколо "Міс Росія-2025". У мережу злили фото переможниці до пластики.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини