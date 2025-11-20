Участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" упала со сцены и была вынесена на носилках (ВИДЕО)

Мисс Ямайка упала со сцены на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Фото из открытых источников

Во время конкурса красоты "Мисс Вселенная 2025" произошел инцидент с одной участницей. Представительница Ямайки Габриэль Генри упала со сцены во время дефиле в вечерних платьях и была срочно госпитализирована.

Инцидент произошел 19 ноября на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", когда проходил раунд вечерних мантий. На видео, которое распространила в соцсетях блоггер Мики Модез, видно, как Габриэль Генри уверенно шагает по сцене в ярком оранжевом платье и высоком каблуке. После позирования в центре подиума она двигается к левому краю от нее, а затем делает резкий шаг в пустоту и падает со сцены.

Внимание! Видео может содержать чувствительные кадры

В зале сразу поднялся шум, зрители поднялись со своих мест, пытаясь понять, что произошло и не получила ли участница серьезных травм. Впоследствии в интернете появились кадры, на которых организаторы и медики оказывают ей помощь и выносят на носилках.





Представительница Ямайки на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" Габриэль Генри

Через несколько часов организация "Мисс Вселенная Ямайка" опубликовала заявление, подтвердив факт падения и госпитализации.

"Ее срочно доставили в больницу Паоло Рангсита, где медицинские работники подтвердили, что травмы не представляют угрозы жизни. Однако они продолжают проводить тесты, чтобы обеспечить ее полное выздоровление", — говорится в заявлении.

Организаторы призвали сохранять оптимизм и поблагодарили фанатов за поддержку и солидарность.

Президент конкурса красоты Рауль Роча сообщил, что лично посетил Генри в больнице вместе с членами ее семьи.

"Я был там с ее семьей и ей, и, к счастью, переломов нет, и за ней хорошо ухаживают", – сказал Роча.

Пока неизвестно, сможет ли Мисс Ямайка вернуться к участию в финальном шоу.

74-й конкурс "Мисс Вселенная" начался 5 ноября в Таиланде. Финал пройдет 21 ноября. Украину в этом году представляет Софья Ткачук.

