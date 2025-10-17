30-річна незаймана пояснює, чому вона "ніколи" не хоче займатися сексом

Рубрики
У світі, де тема сексу часто присутня на кожному кроці, зокрема у фільмах, соцмережах і розмовах, 30-річна британка Каллі обирає зовсім інший шлях. В інтерв’ю виданню Metro вона чесно розповіла, чому не планує втрачати цноту й усвідомлено живе без сексу, описуючи себе як "гетеросексуальну романтичну асексуалку".
Жінка пояснила, чому не хоче займатися сексом. Фото з відкритих джерел
Як розповідає Каллі, вона не відчуває сексуального потягу й ніколи не хотіла мати інтимні стосунки. За її словами, вона цінує романтичну близькість, але не потребує фізичної.
Каллі вважає, що сучасний світ повинен сприймати такі погляди як норму. Вона порівнює ідеальні стосунки з форматом дружби, подібним до героїв серіалу “Вілл і Грейс”, де люди живуть разом, але не мають інтимних стосунків.
Однак Каллі визнає, що їй буває складно. Коли вона бачить у соцмережах щасливі пари, це змушує замислитися, чи є місце для таких, як вона.
Попри це, Каллі не відмовляється від ідеї знайти кохання. Вона користується додатками для знайомств, але визнає, що знайти платформу, орієнтовану на асексуальних людей, майже неможливо.
Асексуальність — це сексуальна орієнтація, що характеризується відсутністю або дуже слабким рівнем сексуального потягу до інших людей будь-якої статі.
