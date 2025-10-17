30-річна незаймана пояснює, чому вона "ніколи" не хоче займатися сексом

У світі, де тема сексу часто присутня на кожному кроці, зокрема у фільмах, соцмережах і розмовах, 30-річна британка Каллі обирає зовсім інший шлях. В інтерв’ю виданню Metro вона чесно розповіла, чому не планує втрачати цноту й усвідомлено живе без сексу, описуючи себе як "гетеросексуальну романтичну асексуалку".

Жінка пояснила, чому не хоче займатися сексом. Фото з відкритих джерел

Як розповідає Каллі, вона не відчуває сексуального потягу й ніколи не хотіла мати інтимні стосунки. За її словами, вона цінує романтичну близькість, але не потребує фізичної.

"Я рада за інших, хто насолоджується сексуальним життям. Але я б хотіла, щоб моє сексуальне життя взагалі не існувало. Я б просто волів бути з кимось без тиску необхідності інтимної близькості", — сказала Каллі.

Каллі вважає, що сучасний світ повинен сприймати такі погляди як норму. Вона порівнює ідеальні стосунки з форматом дружби, подібним до героїв серіалу “Вілл і Грейс”, де люди живуть разом, але не мають інтимних стосунків.

Однак Каллі визнає, що їй буває складно. Коли вона бачить у соцмережах щасливі пари, це змушує замислитися, чи є місце для таких, як вона.

"Я просто не знаю, де людина на кшталт мене знаходиться у світі, повному сексу. Через це я почуваюся так, ніби перебуваю у вічній самотності", — пояснює дівчина.

Попри це, Каллі не відмовляється від ідеї знайти кохання. Вона користується додатками для знайомств, але визнає, що знайти платформу, орієнтовану на асексуальних людей, майже неможливо.

"Зараз я готова просто подивитися, що станеться. У цьому світі є багато Раянів Гослінгів, які можуть бути просто романтичними асексуалами, як і я", — підсумовує 30-річна жінка.

Асексуальність — це сексуальна орієнтація, що характеризується відсутністю або дуже слабким рівнем сексуального потягу до інших людей будь-якої статі.

