30-летняя девственница объясняет, почему она "никогда" не хочет заниматься сексом
commentss НОВОСТИ Все новости

30-летняя девственница объясняет, почему она "никогда" не хочет заниматься сексом

Женщина рассказала, почему она сознательно живет без секса и считает себя романтичной асексуалкой.

17 октября 2025, 17:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В мире, где тема секса часто присутствует на каждом шагу, в том числе в фильмах, соцсетях и разговорах, 30-летняя британка Калли выбирает совсем другой путь. В интервью изданию Metro она честно рассказала, почему не планирует терять девственность и осознанно живет без секса, описывая себя как "гетеросексуальную романтическую асексуалку".

30-летняя девственница объясняет, почему она "никогда" не хочет заниматься сексом

Женщина объяснила, почему не хочет заниматься сексом. Фото из открытых источников

Как рассказывает Калли, она не испытывает сексуального влечения и никогда не хотела иметь интимных отношений. По ее словам, она ценит романтическую близость, но не нуждается в физической.

"Я рада другим, кто наслаждается сексуальной жизнью. Но я бы хотела, чтобы моя сексуальная жизнь вообще не существовала. Я бы просто предпочитал быть с кем-то без давления необходимости интимной близости", — сказала Калли.

Калли считает, что современный мир должен принимать такие взгляды как норму. Она сравнивает идеальные отношения с форматом дружбы, подобным героям сериала "Уилл и Грейс", где люди живут вместе, но не имеют интимных отношений.

Однако Калли признает, что ей бывает сложно. Когда она видит в соцсетях счастливые пары, это заставляет задуматься, есть ли место для таких, как она.

"Я просто не знаю, где человек вроде меня находится в мире, полном секса. Поэтому я чувствую себя так, будто пребываю в вечном одиночестве", — объясняет девушка.

Несмотря на это, Калли не отказывается от идеи обрести любовь. Она пользуется приложениями для знакомств, но признает, что найти платформу, ориентированную на асексуальных людей, почти невозможно.

"Сейчас я готова просто посмотреть, что произойдет. В этом мире есть много Райанов Гослингов, которые могут быть просто романтическими асексуалами, как и я", — заключает 30-летняя женщина.

Асексуальность – это сексуальная ориентация, характеризующаяся отсутствием или очень слабым уровнем сексуального влечения к другим людям любого пола.

Источник: https://metro.co.uk/2025/10/17/im-a-30-year-old-virgin-never-want-sex-24446495/
