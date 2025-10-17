30-летняя девственница объясняет, почему она "никогда" не хочет заниматься сексом

Рубрики
В мире, где тема секса часто присутствует на каждом шагу, в том числе в фильмах, соцсетях и разговорах, 30-летняя британка Калли выбирает совсем другой путь. В интервью изданию Metro она честно рассказала, почему не планирует терять девственность и осознанно живет без секса, описывая себя как "гетеросексуальную романтическую асексуалку".
Женщина объяснила, почему не хочет заниматься сексом. Фото из открытых источников
Как рассказывает Калли, она не испытывает сексуального влечения и никогда не хотела иметь интимных отношений. По ее словам, она ценит романтическую близость, но не нуждается в физической.
Калли считает, что современный мир должен принимать такие взгляды как норму. Она сравнивает идеальные отношения с форматом дружбы, подобным героям сериала "Уилл и Грейс", где люди живут вместе, но не имеют интимных отношений.
Однако Калли признает, что ей бывает сложно. Когда она видит в соцсетях счастливые пары, это заставляет задуматься, есть ли место для таких, как она.
Несмотря на это, Калли не отказывается от идеи обрести любовь. Она пользуется приложениями для знакомств, но признает, что найти платформу, ориентированную на асексуальных людей, почти невозможно.
Асексуальность – это сексуальная ориентация, характеризующаяся отсутствием или очень слабым уровнем сексуального влечения к другим людям любого пола.
