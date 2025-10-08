Найбільша оргія у світі: скільки людей взяло участь

Світові рекорди можуть стосуватися будь-чого, від найшвидшого забігу до найбільшої порції звареного борщу. Проте іноді рекорди потрапляють у зовсім несподівані категорії. Одним із таких випадків увійшов до історії, як найбільша оргія у світі за участю 500 людей.

У Японії була організована найбільша оргія у світі. Фото з відкритих джерел

У 2006 році в Японії відбулися зйомки фільму для дорослих під назвою "500 людей у сексі", режисером якого став Юкіцугу Цучія. У зйомках взяли участь 250 пар, що й зробило подію найбільшою зафіксованою оргією у світі. Для групового сексу було залучено 500 людей.

Фільм триває 130 хвилин і був відзнятий у форматі масової хореографії, коли учасники діяли синхронно, створюючи ефект упорядкованої, майже сценічної постановки. Зйомки групового сексу відбулися на величезному спеціально підготовленому для цього складі.

Хоча оргія не отримала офіційного статусу від Книги Рекордів Гіннеса, у колах кіноіндустрії для дорослих її вважають "наймасовішим відео групової оргії" з коли-небудь знятих.

Кадр з фільму, який зафіксував найбільшу у світі оргію

У 2018 році у США намагалися перевершити японський рекорд за кількістю учасників групового сексу. Захід мав відбутися у Лас-Вегасі під назвою Sin City 8 і зібрати 1000 учасників. Його організовувала спільнота Menage Life, відома своїми масштабними вечірками для дорослих.

Проте запланований п’ятиденний фестиваль так і не відбувся. Частина готелів і орендодавців відмовилася співпрацювати після того, як дізналася про формат події. Крім того, попри 1000 заявок на участь у спробі встановити рекорд найбільшої оргії у світі, на нього прийшли 375 людей, що на 125 менше, ніж японський рекорд.

