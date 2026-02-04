logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Як сказати українською “пьяный в стельку”: несподівані та цікаві варіанти
commentss НОВИНИ Всі новини

Як сказати українською “пьяный в стельку”: несподівані та цікаві варіанти

Цікаві варіанти російського фразеологізму “пьяный в стельку”: як це звучатиме українською

4 лютого 2026, 13:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Описуючи людину, яка випила занадто багато алкоголю, говорять — “пьяный в стельку”. Цей фразеологізм є калькою з російської. В українській мові є свої цікаві відповідники. 

Як сказати українською “пьяный в стельку”: несподівані та цікаві варіанти

Українська мова. Ілюстративне фото

На сайті “Mova — ДНК нації” подається декілька варіантів заміни російського вислову:

  • п’яний, як ніч, 

  • п’яний, як чіп,

  • п’яний, як квач,

  • п’яний, як хлющ, 

  • п’яний, як дим, 

  • п’яний, як барило, 

  • п’яний, як земля.

У коментарях до їхнього допису в Facebook, пише видання “Обоз”, користувачі запропонували ще кілька цікавих варіантів:

  • п'яний в зюзю,

  • лика не в'яже,

  • зачмарений,

  • п'яний в дим,

  • п'яний в дризг.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що людина може відчувати важку та гнітючу емоцію, коли когось чи чогось бракує. Тоді все виглядає похмурим та безрадісним. У російській мові стан описується словом “тосковать”. В українській мові є свої вдалі відповідники. Першим варіантом перекладу словники дають дієслово "тужити". Так ми описуємо відчуття глибокого суму, негативного переживання втрати чи невдачі, брак чогось важливого в житті. Також передати вказані відчуття та емоції можна, використовуючи дієслово "сумувати" або "журитися".

Також “Коментарі” повідомляли, що відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чи можна вживати слово "однофамілець" як переклад слова "однофамилец". Експерт також назвав варіанти заміни цього слова. За словами мовознавця, слово "однофамілець" — не суржикове. Це слово згадується в українських словниках. Як пояснив експерт, це слово утворене з двох частин: "одно" та "фамілець" – як "однодумець", "однокласник".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-skazati-ukrainskoyu-pyanij-v-stelku-e-chudovi-varianti.htm
Теги:

Новини

Всі новини