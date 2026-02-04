Як сказати українською “пьяный в стельку”: несподівані та цікаві варіанти

Описуючи людину, яка випила занадто багато алкоголю, говорять — “пьяный в стельку”. Цей фразеологізм є калькою з російської. В українській мові є свої цікаві відповідники.

На сайті “Mova — ДНК нації” подається декілька варіантів заміни російського вислову:

п’яний, як ніч,

п’яний, як чіп,

п’яний, як квач,

п’яний, як хлющ,

п’яний, як дим,

п’яний, як барило,

п’яний, як земля.

У коментарях до їхнього допису в Facebook, пише видання “Обоз”, користувачі запропонували ще кілька цікавих варіантів:

п'яний в зюзю,

лика не в'яже,

зачмарений,

п'яний в дим,

п'яний в дризг.

