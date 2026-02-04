Как сказать по-украински “пьяный в стельку”: неожиданные и интересные варианты

Рубрики
Описывая человека, который выпил слишком много алкоголя, говорят — "пьяный в стельку". Этот фразеологизм является калькой с русского языка. В украинском языке есть свои интересные соответствия.
Украинский язык. Иллюстративное фото
На сайте "Mova — ДНК нации" представлено несколько вариантов замены русского изречения:
п’яний, як ніч,
п’яний, як чіп,
п’яний, як квач,
п’яний, як хлющ,
п’яний, як дим,
п’яний, як барило,
п’яний, як земля.
В комментариях к их сообщению в Facebook, пишет издание "Обоз", пользователи предложили еще несколько интересных вариантов:
п'яний в зюзю,
лика не в'яже,
зачмарений,
п'яний в дим,
п'яний в дризг.
