Как сказать по-украински "пьяный в стельку": неожиданные и интересные варианты
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сказать по-украински “пьяный в стельку”: неожиданные и интересные варианты

Интересные варианты русского фразеологизма "пьяный в стельку": как это будет звучать по-украински

4 февраля 2026, 13:32
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Описывая человека, который выпил слишком много алкоголя, говорят — "пьяный в стельку". Этот фразеологизм является калькой с русского языка. В украинском языке есть свои интересные соответствия.

Украинский язык. Иллюстративное фото

На сайте "Mova — ДНК нации" представлено несколько вариантов замены русского изречения:

  • п’яний, як ніч, 

  • п’яний, як чіп,

  • п’яний, як квач,

  • п’яний, як хлющ, 

  • п’яний, як дим, 

  • п’яний, як барило, 

  • п’яний, як земля.

В комментариях к их сообщению в Facebook, пишет издание "Обоз", пользователи предложили еще несколько интересных вариантов:

  • п'яний в зюзю,

  • лика не в'яже,

  • зачмарений,

  • п'яний в дим,

  • п'яний в дризг.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что человек может испытывать тяжелую и удручающую эмоцию, когда кого-то или чего-то не хватает. Тогда все выглядит мрачным и безрадостным. В русском языке состояние описывается словом "тосковать". В украинском языке есть свои удачные соответствия. Первым вариантом перевода словари дают глагол "тужити". Так мы описываем ощущение глубокой грусти, негативного переживания потери или неудачи, нехватки чего-то важного в жизни. Также передать указанные ощущения и эмоции можно, используя глагол "сумувати" или "журитися".

Также "Комментарии" сообщали, что известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, можно ли употреблять слово "однофамілець" как перевод слова "однофамилец". Эксперт также назвал варианты замены этого слова. По словам языковеда, слово "однофамілець" — не суржиковое. Это слово упоминается в русских словарях. Как пояснил эксперт, это слово образовано из двух частей: "одно" и "фамілець" – как "однодумець", "однокласник".



Источник: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-skazati-ukrainskoyu-pyanij-v-stelku-e-chudovi-varianti.htm
