Как сказать по-украински “пьяный в стельку”: неожиданные и интересные варианты

Описывая человека, который выпил слишком много алкоголя, говорят — "пьяный в стельку". Этот фразеологизм является калькой с русского языка. В украинском языке есть свои интересные соответствия.

Украинский язык. Иллюстративное фото

На сайте "Mova — ДНК нации" представлено несколько вариантов замены русского изречения:

п’яний, як ніч,

п’яний, як чіп,

п’яний, як квач,

п’яний, як хлющ,

п’яний, як дим,

п’яний, як барило,

п’яний, як земля.

В комментариях к их сообщению в Facebook, пишет издание "Обоз", пользователи предложили еще несколько интересных вариантов:

п'яний в зюзю,

лика не в'яже,

зачмарений,

п'яний в дим,

п'яний в дризг.

