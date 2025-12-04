Як сказати українською “однофамилец”: правильний варіант багатьох здивує

Рубрики
Кречмаровская Наталия
З початком повномасштабної російської агресії більшість українців почали спілкуватися українською мовою. Однак часто виникають питання, як сказати те чи інше слово українською та чи не є деякі варіанти суржиком.
Українська мова. Ілюстративне фото
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чи можна вживати слово "однофамілець" як переклад слова "однофамилец". Експерт також назвав варіанти заміни цього слова, пише видання “24 канал”.
За словами мовознавця, слово "однофамілець" – не суржикове. Це слово згадується в українських словниках. Як пояснив експерт, це слово утворене з двох частин: "одно" та "фамілець" – як "однодумець", "однокласник".
Однак він радить не захоплюватися іншомовними словами, особливо, якщо в українській мові є відповідники.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не всі відразу скажуть “мне обидно” українською. Мовознавці радять запам'ятати декілька виразів, які зроблять мову милозвучною та допоможуть висловити почуття. Про правильні варіанти популярного вислову розповіла мовознавиця Лариса Чемерис. "Мне обидно" українською краще сказати як — "мені прикро".