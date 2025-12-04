Як сказати українською “однофамилец”: правильний варіант багатьох здивує

З початком повномасштабної російської агресії більшість українців почали спілкуватися українською мовою. Однак часто виникають питання, як сказати те чи інше слово українською та чи не є деякі варіанти суржиком.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чи можна вживати слово "однофамілець" як переклад слова "однофамилец". Експерт також назвав варіанти заміни цього слова, пише видання “24 канал”.

За словами мовознавця, слово "однофамілець" – не суржикове. Це слово згадується в українських словниках. Як пояснив експерт, це слово утворене з двох частин: "одно" та "фамілець" – як "однодумець", "однокласник".

“Друга частина "фамілець" – родом з латини та означає "сім'я, родина". В українській мові є прикметник "фамільний". Фамільний – те саме, що і родовий. Наприклад: фамільний альбом, фамільне срібло”, — пояснив мовознавець.

Однак він радить не захоплюватися іншомовними словами, особливо, якщо в українській мові є відповідники.

“Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше, ніж "фамільний". Якщо вам не до вподоби слово "однофамілець", можете казати "тезкО". Але не "тьозка". ТезкО – це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем", — підсумував вчитель.

