Як сказати українською "однофамилец": правильний варіант багатьох здивує
commentss НОВИНИ Всі новини

Як сказати українською “однофамилец”: правильний варіант багатьох здивує

Чи можна використовувати слово “однофамілець” в українській мові

4 грудня 2025, 15:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

З початком повномасштабної російської агресії більшість українців почали спілкуватися українською мовою. Однак часто виникають питання, як сказати те чи інше слово українською та чи не є деякі варіанти суржиком. 

Як сказати українською “однофамилец”: правильний варіант багатьох здивує

Українська мова. Ілюстративне фото

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чи можна вживати слово "однофамілець" як переклад слова "однофамилец". Експерт також назвав варіанти заміни цього слова, пише видання “24 канал”.

За словами мовознавця, слово "однофамілець" – не суржикове. Це слово згадується в українських словниках. Як пояснив експерт, це слово утворене з двох частин: "одно" та "фамілець" – як "однодумець", "однокласник".

“Друга частина "фамілець" – родом з латини та означає "сім'я, родина". В українській мові є прикметник "фамільний". Фамільний – те саме, що і родовий. Наприклад: фамільний альбом, фамільне срібло”, — пояснив мовознавець. 

Однак він радить не захоплюватися іншомовними словами, особливо, якщо в українській мові є відповідники.

“Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше, ніж "фамільний". Якщо вам не до вподоби слово "однофамілець", можете казати "тезкО". Але не "тьозка". ТезкО – це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем", — підсумував вчитель. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не всі відразу скажуть “мне обидно” українською. Мовознавці радять запам'ятати декілька виразів, які зроблять мову милозвучною та допоможуть висловити почуття. Про правильні варіанти популярного вислову розповіла мовознавиця Лариса Чемерис. "Мне обидно" українською краще сказати як — "мені прикро".




Джерело: https://24tv.ua/education/yak-skazati-ukrayinskoyu-odnofamilets-tse-surzhik-yakiy-krasiviy_n2356379
