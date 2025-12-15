Як сказати українською “тосковать”: правильний варіант згадають не всі

logo_ukra

15 грудня 2025, 19:22
Людина може відчувати важку та гнітючу емоцію, коли когось чи чогось бракує. Тоді все виглядає похмурим та безрадісним. У російській мові стан описується словом “тосковать”. В українській мові є свої вдалі відповідники. 

Якщо розгорнути словник, то першим варіантом перекладу він дасть дієслово "тужити", пише видання “Обоз”. 

“Так ми описуємо відчуття глибокого суму, негативного переживання втрати чи невдачі, брак чогось важливого в житті. Відповідно саме почуття називаємо іменником "туга", а для опису чогось, що має такі властивості або навіває вказані емоції, описуємо прикметником "тужливий", — пише видання. 

Приклади вживання слова: 

  • Без нього вона відчуває тугу.

  • В такі моменти тільки й залишається, що тужити.

  • День був сірий і тужливий.

Також передати вказані відчуття та емоції можна, використовуючи дієслово "сумувати" або "журитися". Особливо доречно використання цих слів, якщо говорити про пригнічений психологічний стан в цілому. Або "нудьгувати", коли потрібно описати відчуття пустки, браку чогось.

В українській мові також є кілька фразеологізмів, які допомагають описати тужливий стан:

  • вдаватися в тугу;

  • бриніти тугою;

  • тліти серцем;

  • сповивати журбу;

  • нудитися світом;

  • нудити серцем.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чи можна вживати слово "однофамілець" як переклад слова "однофамилец". Експерт також назвав варіанти заміни цього слова. За словами мовознавця, слово "однофамілець" – не суржикове. Це слово згадується в українських словниках.




Джерело: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-skazati-toskovat-ukrainskoyu-najkraschi-varianti.htm
