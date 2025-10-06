Як сказати українською “примерочная”: помиляються майже всі

Українці нерідко використовують російськомовні слова адаптовані українською мовою. Часто українці не можуть знайти відповідник в українській мові.

Українська мова. Ілюстративне фото

Портал “Коментарі” раніше писав про відповідники радянського слова “утренник”. Ще одним таким словом є “примерочная” — приміщення в магазині, де можна приміряти одяг. Українською його називають “примірочна”, однак це неправильний варіант.

Акторка дубляжу, телеведуча та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька розповіла про правильний варіант, пише видання “МС”. Вона наголосила, що в українській є влучний відповідник, і це – приміряльня.

Вікторія пояснила, що в нашій побутовій мові досі є чимало покручів на кшталт “примірочної”, та розповіла, як правильно називати заклади, які ми відвідуємо мало не щодня.

Також, як пише видання, української буде правильно

- не книжковий магазин, а книгарня;

- не булочна, а пекарня;

- не парикмахерська, а перукарня;

- нарешті, магазини можна називати крамницями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що при перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу.

Це слова, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Відомі мовознавці зазначають, що ці форми є невластивими українській мові. Тобто, просто перекласти "бегущий", як "біжучий" не можна.

“У звичайному побутовому значенні ("той, хто біжить") українською правильно так і казати "той (та), що біжить". У термінологічному значенні "бегущий" можна вживати в українському варіанті як "рухомий". Класичний приклад такого перекладу "бегущая строка" — "рухомий рядок".