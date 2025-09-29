Як сказати українською “бегущий”: правильний переклад знають не всі

При перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу.

Та, що біжить. Ілюстративне фото

Це слова, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий, пише видання Oboz. Відомі мовознавці, зокрема Борис Антоненко-Давидович, Юрій Шевельов, Олександр Пономарів, Святослав Караванський, зазначали, що ці форми є невластивими українській мові. Тобто, просто перекласти "бегущий", як "біжучий" не можна.

“У звичайному побутовому значенні ("той, хто біжить") українською правильно так і казати "той (та), що біжить". Наприклад: "Той, що біжить попереду, перший дістанеться фінішу", — пише видання.

У термінологічному значенні "бегущий" можна вживати в українському варіанті як "рухомий". Класичний приклад такого перекладу "бегущая строка" — "рухомий рядок".

“Найпоширеніші способи заміни невластивих українській мові активних дієприкметників – це вживання прикметників, іменників або нормативних дієприкметників. Замість калькованих форм на -учий/-ючий/-ачий/-ячий використовують однокореневі чи синонімічні прикметники (панівна еліта замість "пануюча"), прикметники з суфіксом -альн- (знеболювальний засіб замість "знеболюючий") або складні прикметники (працелюбний замість "люблячий працю")”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці все більше звертають увагу на русизми. І якщо певні слова не викликають великих труднощів, то переклад деяких, здавалося б простих, слів знають не всі. Проміром слово “леска” українською буде волосінь. Переклад “льоска” або “ліска” неправильний.