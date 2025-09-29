Як сказати українською “бегущий”: правильний переклад знають не всі

Рубрики
Кречмаровская Наталия
При перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу.
Це слова, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий, пише видання Oboz. Відомі мовознавці, зокрема Борис Антоненко-Давидович, Юрій Шевельов, Олександр Пономарів, Святослав Караванський, зазначали, що ці форми є невластивими українській мові. Тобто, просто перекласти "бегущий", як "біжучий" не можна.
У термінологічному значенні "бегущий" можна вживати в українському варіанті як "рухомий". Класичний приклад такого перекладу "бегущая строка" — "рухомий рядок".
