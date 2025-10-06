Как сказать по-украински “примерочная”: ошибаются почти все

Украинцы нередко используют русскоязычные слова, адаптированные на украинском языке. Часто украинцы не могут найти соответствие на украинском языке.

Украинский язык. Иллюстративное фото

Портал "Комментарии" ранее писал о соответствиях советского слова "утренник". Еще одним таким словом является примерочная — помещение в магазине, где можно примерить одежду. По-украински его называют "примірочна", однако это неправильный вариант.

Актриса дубляжа, телеведущая и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая рассказала о правильном варианте, пишет издание "МС". Она подчеркнула, что в украинском есть точный ответчик, и это – "приміряльня".

Виктория пояснила, что в нашем бытовом языке до сих пор есть немало перекручиваний типа “примірочної”, и рассказала, как правильно называть заведения, которые мы посещаем чуть ли не каждый день.

Также, как пишет издание, по-украински будет правильно:

- не книжный магазин, а книгарня;

- не булочная, а пекарня;

- не парикмахерская, а перукарня;

– наконец, магазины можно называть крамницями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что при переводе с русского на украинский язык возникают проблемы с активными причастиями прошедшего времени.

Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Известные языковеды отмечают, что эти формы несвойственны украинскому языку. То есть, просто перевести "бегущий", как "біжучий" нельзя.

В обычном бытовом значении ("бегущий") по-украински правильно говорить "той (та), що біжить". В терминологическом значении "бегущий" можно употреблять в украинском варианте как "рухомий". Классический пример такого перевода "бегущая строка" — "рухомий рядок".