Як правильно назвати “утренник” українською: деякі назви багатьох здивують

В Україні у вжитку залишається чимало слів з радянських часів. Одне з таких — “утренник” — тематичне свято у дитячих садочках та школах.

Це слово немає жодного стосунку до української мови й культури, адже навіть слова “утро” у нашій мові не існує, пише видання “Радіо трек”.

“Цим словом зазвичай називають ранковий святковий захід для дітей і батьків — новорічний, весняний чи осінній. Проте це чужорідний термін, який не відображає суті події, а лише підкреслює її час проведення”, — пише видання.

В українській мові можна знайти чимало гарних слів, щоб замінити “утренник” та водночас передати атмосферу дитячого свята.

Для заміни радянського слова “утренник”, як пише видання “ТСН”, можна використати слова:

Ранок — у значенні святкового ранку (періоду доби, коли проводять свято). У офіційному й побутовому вжитку використовують “ранкове свято” або “дитячий ранок”. Останній, як пише видання, досить поширене серед вихователів і організаторів.

Ранкове свято — також визначає подію за часом її проведення. У офіційних документах та шкільних програмах часто зустрічаються формулювання “новорічне ранкове свято” чи “ранкове свято до Дня матері”.

Ранкова вистава — цей варіант буде влучним, якщо у святі є театралізована складова.

Свято ялинки — позначає не тільки тематику свята, а й вказує на розважальну програму для дітей.

Святечко, ранковик — група варіантів із сайту “Словотвір” і медіа, як пише видання, що підкреслює теплоту та домашність свята.

Мовознавці та популяризатори української мови пропонують неологізми, що передають святковий настрій і належать до добре сприйнятих креативних варіантів:

Святранок — поєднання “свято” та “ранок”, передає тепло і радість події.

Ранограй — наголошує на ігровій, веселій частині заходу.

Вранішник — похідне від "ранок", звучить природно й автентично.

Ранковичок — зменшено-пестлива форма, актуальна в контексті маленьких дітей.

