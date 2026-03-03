logo_ukra

Перемістіть лише один сірник, щоб зробити квадрат: цікава головоломка
Перемістіть лише один сірник, щоб зробити квадрат: цікава головоломка

Цікава головоломка із сірниками, де потрібно перемістити лише один сірник, щоб утворився квадрат.

3 березня 2026, 07:30
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Ця головоломка може здатися простою задачкою. У ній чотири сірники складені хрестом, щільно притиснуті один до одного. Усе що потрібно зробити, це перемістити лише один сірник так, щоб утворився квадрат. 

Перемістіть лише один сірник, щоб зробити квадрат: цікава головоломка

Головоломка з сірниками. Фото з відкритих джерел

Головоломки з сірниками давно стали популярним тестом на уважність і креативність. Вони здаються елементарними, але змушують вийти за межі звичного сприйняття. Саме здатність бачити нетипові рішення часто пов’язують із високим рівнем когнітивної гнучкості та інтелекту.

Перемістіть лише один сірник, щоб зробити квадрат: цікава головоломка - фото 2

Головоломка з сірниками

Також вони розвивають уважність, просторове мислення та здатність дивитися на проблему під іншим кутом. І саме це вміння часто стає ключем до успіху не лише в іграх, а й у реальному житті. Спробуйте знайти відповідь на цю головоломку.

Більшість людей одразу намагаються скласти квадрат рухаючи кілька сірників. Але це неправильно, якщо в умові стоїть завдання переставити тільки один сірник. У цьому й полягає пастка цього завдання.

Відповідь на головоломку з сірниками. Хоч завдання може видатися складним, рішення значно простіше, ніж здається. Зауважте, що у центрі хреста один зі сірників ніби "затиснутий" між трьома іншими. Якщо обережно витягнути саме його, конструкція зміниться таким чином, що кінчики трьох нерухомих сірників разом з переміщеним утворять маленький квадрат у середині фігури.

Перемістіть лише один сірник, щоб зробити квадрат: цікава головоломка - фото 2

Головоломка з сірниками

Ця хитра маніпуляція демонструє головний принцип подібних задач, адже квадрат не обов’язково має бути великим або очевидним. Іноді відповідь буквально прихована в деталях.

