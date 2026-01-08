Цей тест зможуть розв’язати лише люди з IQ вище середнього: у вас є 15 секунд

Головоломки дозволяють оцінити різні когнітивні показники людини, зокрема рівень IQ. Один з таких тестів пропонує просте завдання під час якого за 15 секунд потрібно визначити, хто на зображенні є лівшею. За даними ресурсу jagranjosh.com, впоратися з цією задачею встигають лише кілька відсотків людей, які мають IQ вище середнього.

Тест на IQ за 15 секунд. Фото: freepik

На ілюстрації зображено п’ятьох людей, кожен з яких виконує певну дію: готує їжу, працює за комп’ютером, підмітає, фотографує або подає каву. Вам потрібно впродовж 15 секунд знайти людину, яка могла б бути лівшею.

Перш ніж відповідати на запитання, потрібно уважно подивитися на зображення, оскільки відповідь хоч і досить проста, але одночасно може викликати певні труднощі.

Як зазначає jagranjosh.com, успішне розв'язання цього тесту потребує "латерального мислення". Цей термін запровадив британський психолог Едвард де Боно для опису людей, здатних виходити за межі шаблонів. Високий рівень інтелекту IQ дозволяє таким особистостям знаходити неочевидні рішення та помічати деталі, які зазвичай вислизають від уваги більшості.

Відповідь на тест на IQ:

Ресурс jagranjosh.com зауважує, що правші зазвичай використовують праву руку для активних рухів, тоді як лівші — ліву. Саме тому варто звертати увагу на дрібні, але показові деталі. Наприклад, офіціантка на зображенні тримає піднос у правій руці, але буде подавати каву лівою. Це вважається типовою ознакою лівші, адже робоча рука виконує точну дію, а інша залишається статичною.

Таким чином, ця головоломка – ще один цікавий спосіб перевірити свій IQ.

