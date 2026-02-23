Що не так з цим зображенням: головоломка, яка ламає мозок

Розв'язування головоломок стимулює наш мозок, розширює мислення, а також розвиває пам’ять. Щоб прийти до рішення, потрібно мислити нестандартно та аналізувати проблему з іншої точки зору. Саме такою є візуальна головоломка з піцою та дітьми, де потрібно вказати на логічну помилку.

Головоломка з піцою. Фото: jagranjosh

За даними ресурсу jagranjosh.com, лише 1% людей помічають помилку одразу в цій головоломці. Секрет у тому, що мозок автоматично довіряє знайомим сценаріям, адже на картинці спільна вечеря, усмішки та шматочки піци. Ми концентруємося на емоціях і кольорах, а не на логіці підрахунків.

Головоломка з піцою

Такі головоломки демонструють, як легко наш мозок може нас обманювати. Ось чому мало хто помічає логічну помилку з першого погляду на зображені. Рішення справді просте, але його легко пропустити, якщо дивитися поверхнево.

Подібні завдання активно використовують для тренування концентрації та когнітивної гнучкості. І хоча це не офіційний тест на IQ, він чудово показує, як працює наше сприйняття.

Відповідь на головоломку

Якщо придивитися уважніше, в коробці видно п’ять трикутних шматків піци. У руках дітей можна порахувати ще чотири. Виходить дев’ять шматочків. Проте стандартна піца ділиться на вісім частин. Ця логічна невідповідність і є правильною відповіддю на питання, що не так з цим зображенням.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про тест, який зможуть розв’язати лише люди з IQ вище середнього.

Також "Коментарі" писали про головоломку, яку не можуть розгадати 99% людей. Знайдіть помилку на зображенні та перевірте свою уважність.