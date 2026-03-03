logo

Переместите только одну спичку, чтобы сделать квадрат: интересная головоломка
commentss НОВОСТИ Все новости

Переместите только одну спичку, чтобы сделать квадрат: интересная головоломка

Интересна головоломка с спичками, где нужно переместить только одну спичку, чтобы образовался квадрат.

3 марта 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Эта головоломка может показаться простой задачей. В ней четыре спички сложены крестом, плотно прижаты друг к другу. Все что нужно сделать, это переместить только одну спичку так, чтобы образовался квадрат.

Переместите только одну спичку, чтобы сделать квадрат: интересная головоломка

Головоломка со спичками. Фото из открытых источников

Головоломки со спичками давно стали популярным тестом на внимательность и креативность. Они кажутся элементарными, но вынуждают выйти за пределы обычного восприятия. Именно способность видеть нетипичные решения часто связывается с высоким уровнем когнитивной гибкости и интеллекта.

Переместите только одну спичку, чтобы сделать квадрат: интересная головоломка - фото 2

Головоломка со спичками

Также они развивают внимание, пространственное мышление и способность смотреть на проблему под другим углом. И именно это умение часто становится ключом к успеху не только в играх, но и реальной жизни. Попытайтесь найти ответ на эту головоломку.

Большинство людей сразу пытаются сложить квадрат, двигая несколько спичек. Но это неправильно, если в условии стоит задача переставить только одну спичку. В этом и заключается ловушка этой задачи.

Ответ на головоломку со спичками. Хотя задача может показаться сложной, решение гораздо проще, чем кажется. Заметьте, что в центре креста одна из спичек будто "зажата" между тремя другими. Если осторожно вытащить именно его, конструкция изменится таким образом, что кончики трех неподвижных спичек вместе с перемещенным образуют маленький квадрат внутри фигуры.

Переместите только одну спичку, чтобы сделать квадрат: интересная головоломка - фото 2

Головоломка со спичками

Эта хитрая манипуляция демонстрирует главный принцип подобных задач, ведь квадрат не обязательно должен быть большим или очевидным. Иногда ответ буквально скрыт в деталях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о головоломке, которая ломает мозг. Что не так с этим изображением.

Также "Комментарии" писали о тесте, который смогут решить только люди с IQ выше среднего.



