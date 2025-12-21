logo_ukra

BTC/USD

88097

ETH/USD

2972.55

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Ця головоломка зламає мозок: ніхто не може знайти кота на цій картинці
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця головоломка зламає мозок: ніхто не може знайти кота на цій картинці

Головоломка з котом збила з пантелику багатьох користувачів у мережі.

21 грудня 2025, 06:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На перший погляд, це звичайна картинка. Але саме вона змусила тисячі людей у соцмережах сумніватися у власному зорі. Користувачам пропонують просте завдання у якому потрібно знайти кота на зображенні. Парадокс у тому, що більшість не бачить його взагалі та навіть з підказками не завжди можуть знайти.

Ця головоломка зламає мозок: ніхто не може знайти кота на цій картинці

Оптична ілюзія з котом. Фото з відкритих джерел

Ця візуальна головоломка працює не на уважність, а на здатність змінювати перспективу. Хоч зображення здається хаотичним, на ньому дійсно є кіт, який прихований у лініях і контурах фону. Саме тому ілюстрацію називають "пасткою для мозку". Ця оптична ілюзія змушує бачити не те, що є, а те, що ми очікуємо побачити.

Ця головоломка зламає мозок: ніхто не може знайти кота на цій картинці - фото 2

Головоломка з котом. Фото: Reddit

Психологи пояснюють популярність таких оптичних ілюзій в тому, що вони демонструють, наскільки наше сприйняття залежить від контексту. Мозок прагне впізнаваних форм і часто ігнорує альтернативні трактування зображення, доки не отримає підказку.

Подібні головоломки не лише розважають, а й тренують абстрактне мислення, здатність бачити деталі та виходити за межі звичних шаблонів. 

Ключ до відповіді на цю головоломку полягає у зміні орієнтації зображення. Якщо повернути картинку на 90 градусів за годинниковою стрілкою та уважно придивитися до жовтої стіни, між головою жінки та мітлою починає проступати грубий силует тварини. Контур кота стає очевидним і після цього "розбачити" його вже неможливо.

Ця головоломка зламає мозок: ніхто не може знайти кота на цій картинці - фото 2

Відповідь на завдання з котом. Фото: Reddit

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про загадку для дітей, з якою губляться дорослі.

Також "Коментарі" писали про головоломку, де потрібно знайти три відмінності на зображенні з космонавтом за 15 секунд.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини