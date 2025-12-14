logo_ukra

Тест на IQ: знайдіть три відмінності на зображенні з космонавтом за 15 секунд


Тест на IQ: знайдіть три відмінності на зображенні з космонавтом за 15 секунд

Знайдіть три відмінності на зображенні космонавта всього за 15 секунд. Популярний тест на IQ і тренування мозку.

14 грудня 2025, 06:40


avatar

Slava Kot

Візуальні головоломки у яких потрібно знайти відмінності стали популярним способом перевірити уважність і швидкість мислення. Вони не лише розважають, а й вважаються ефективним тренуванням для мозку. Подібні вправи активно використовують у когнітивних тестах, зокрема під час оцінювання рівня концентрації та аналітичних здібностей.

Тест на IQ: знайдіть три відмінності на зображенні з космонавтом за 15 секунд

Знайдіть відмінності на картинці. Зображення: Jagranjosh

Цей тест на IQ пропонує завдання у якому два зображення космонавта, які, на перший погляд, здаються ідентичними. Однак між ними приховано три ледь помітні відмінності, і саме їх потрібно знайти за 15 секунд.

Уважно подивіться на обидва зображення космонавта і спробуйте знайти всі три відмінності до того, як спливе час. Вдалося впоратися із завданням? Якщо так, то вітаємо, у вас справді гострий зір і розвинена спостережливість. Якщо ні, то не засмучуйтеся, адже регулярна практика робить такі тести значно легшими.

Тест на IQ: знайдіть три відмінності на зображенні з космонавтом за 15 секунд - фото 2

Знайдіть відмінності на картинці. Зображення: Jagranjosh

Такі головоломки побудовані спеціально, щоб перевірити уважність до деталей, яка вважається однією з ключових складових будь-якого тесту на IQ. Відмінності можуть ховатися у формі предметів, кольорах, дрібних елементах екіпірування або у розташуванні окремих деталей на ілюстрації.

Обмеження в часі суттєво ускладнює завдання. Воно змушує мозок працювати швидше, активуючи зорову пам’ять, логічне мислення та здатність миттєво аналізувати інформацію. 

Відповідь:

Тест на IQ: знайдіть три відмінності на зображенні з космонавтом за 15 секунд - фото 2

Відмінності на картинці. Зображення: Jagranjosh

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про простий тест на IQ з жінками, які несуть воду.

Також "Коментарі" писали про тест на уважність, що збиває з пантелику.



Джерело: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/spot-the-differences-astronaut-pictures-1820004870-1
