logo

BTC/USD

88097

ETH/USD

2972.55

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Эта головоломка сломает мозг: никто не может найти кота на этой картинке
commentss НОВОСТИ Все новости

Эта головоломка сломает мозг: никто не может найти кота на этой картинке

Головоломка с котом сбила с толку многих пользователей в сети.

21 декабря 2025, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На первый взгляд это обычная картинка. Но именно она заставила тысячи людей в соцсетях сомневаться в собственном зрении. Пользователям предлагают простое задание, в котором нужно найти кота на изображении. Парадокс состоит в том, что большинство не видит его вообще и даже с подсказками не всегда могут найти.

Эта головоломка сломает мозг: никто не может найти кота на этой картинке

Оптическая иллюзия с котом. Фото из открытых источников

Эта визуальная головоломка работает не на внимательности, а на способности изменять перспективу. Хотя изображение кажется хаотичным, на нем действительно есть кот, скрытый в линиях и контурах фона. Именно поэтому иллюстрацию называют "ловушкой для мозга". Эта оптическая иллюзия заставляет видеть не то, что есть, а то, что мы ожидаем увидеть.

Эта головоломка сломает мозг: никто не может найти кота на этой картинке - фото 2

Головоломка с котом. Фото: Reddit

Психологи объясняют популярность таких оптических иллюзий в том, что они демонстрируют, насколько наше восприятие зависит от контекста. Мозг стремится к узнаваемым формам и часто игнорирует альтернативные трактовки изображения, пока не получит подсказку.

Подобные головоломки не только развлекают, но и тренируют отвлеченное мышление, способность видеть детали и выходить за пределы привычных шаблонов.

Ключ к ответу на эту головоломку заключается в изменении ориентации изображения. Если повернуть картинку на 90 градусов по часовой стрелке и присмотреться к желтой стене, между головой женщины и метлой начинает проступать грубый силуэт животного. Контур кота становится очевидным и после этого "развидеть" его уже невозможно.

Эта головоломка сломает мозг: никто не может найти кота на этой картинке - фото 2

Ответ на задание с котом. Фото: Reddit

Ранее портал "Комментарии" сообщал о загадке для детей, с которой теряются взрослые.

Также "Комментарии" писали о головоломке, где нужно найти три отличия на изображении с космонавтом за 15 секунд.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости