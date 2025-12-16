Загадка для дітей, з якою губляться дорослі: скільки важать тварини

Прості на перший погляд математичні загадки нерідко стають справжнім випробуванням не лише для дітей, а й для дорослих. Одна з таких головоломок пропонує визначити вагу трьох тварин, маючи лише кілька підказок із вагами.

Математична загадка про тварин на вагах. Фото з відкритих джерел

Умови задачі виглядають елементарно. На зображеннях показано ваги з різними комбінаціями тварин та їх вагою

- кролик і кіт разом важать 10 кг;

- кролик і собака — 20 кг;

- кіт і собака — 24 кг.

На перший погляд здається, що відповідь очевидна, однак багато хто плутається в підрахунках. Насправді ж для розв’язання достатньо базової арифметики та уважності. Подібні задачі не лише розважають, а й тренують логічне мислення, вміння бачити закономірності та працювати з інформацією. Іноді найкращий спосіб знайти відповідь, просто взяти папір і ручку та почати рахувати

Відповідь: ключ до розгадки цієї головоломки у тому, щоб помітити, що в усіх трьох комбінаціях кожна тварина фігурує рівно двічі. Якщо скласти всі відомі значення, отримаємо: 10 + 20 + 24 = 54 кг. Це сумарна вага двох кроликів, двох котів і двох собак. Поділивши результат навпіл, легко визначити загальну вагу всіх трьох тварин разом — 27 кг. Саме така відповідь на це завдання.

Завдяки цьому обчислення індивідуальної ваги тварин у головоломці стають зовсім простими. Кролик важить 3 кг, кіт — 7 кг, а собака — 17 кг.

