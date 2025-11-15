logo_ukra

Неймовірні оптичні ілюзії, які зламають мозок: як вони працюють

Чому ми бачимо те, чого немає насправді. Найцікавіші оптичні ілюзії, які вводять в обман зір та мозок.

15 листопада 2025, 00:30
Наш мозок здатний аналізувати й інтерпретувати величезний обсяг інформації. Але водночас його можна легко ввести в оману. Один із найяскравіших прикладів такого ефекту створюють оптичні ілюзії. Вони демонструють, як наші очі й мозок взаємодіють, іноді створюючи спотворене уявлення про реальність.

Неймовірні оптичні ілюзії, які зламають мозок: як вони працюють

Оптична ілюзія

Оптичні ілюзії цікавили вчених століттями. Деякі з них відомі ще з початку 19 століття й активно вивчаються донині. Нижче наведено кілька найвідоміших прикладів оптичних ілюзій і пояснення, чому вони працюють.

Шахова дошка Адельсона

Неймовірні оптичні ілюзії, які зламають мозок: як вони працюють - фото 2

У 1995 році професор Массачусетського технологічного інституту Едвард Адельсон представив ілюзію, що миттєво стала класикою. На зображенні квадрат під кулею здається темнішим, ніж квадрат поза тінню. Насправді вони абсолютно однакові за відтінком. Мозок сприймає їх по-різному, адже "коригує" зображення на основі досвіду взаємодії з тінями та контрастом.

Ефект Трокслера

Неймовірні оптичні ілюзії, які зламають мозок: як вони працюють - фото 2

Відкритий у 1804 році швейцарським фізиком Ігнацем Трокслером. Якщо дивитися на центральну точку розмитого зображення, периферійні деталі починають зникати. Це явище пояснюється тим, що мозок "відсікає" стабільні, незмінні подразники, концентруючись на нових або рухомих об’єктах.

Ілюзія Чабба

Неймовірні оптичні ілюзії, які зламають мозок: як вони працюють - фото 2

Цей феномен, відкритий у 1980-х роках, демонструє, як фон впливає на наше сприйняття контрасту. Об’єкт на однорідному тлі здається більш контрастним, ніж ідентичний об’єкт на складній, текстурованій поверхні. Мозок "підсилює" різницю, щоб спростити інтерпретацію зображення.

Ілюзія рухомих точок

Неймовірні оптичні ілюзії, які зламають мозок: як вони працюють - фото 2

На зображенні зі статичними точками може скластися враження, що вони рухаються. Це пов’язано з мікрорухами очей і морганням, які змінюють сприйняття. Хоча картинка нерухома, мозок постійно "оновлює" інформацію, створюючи відчуття динаміки.

Сітка Германа

Неймовірні оптичні ілюзії, які зламають мозок: як вони працюють - фото 2

Цю ілюзію вперше описали ще в 19 столітті. На сітці з чорними квадратами спостерігачі бачать "примарні" чорні цятки у білих проміжках. Насправді їх там немає. Ефект виникає через латеральне гальмування. Ця особливість роботи сітківки ока спотворює сприйняття світла й контрасту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про оптичну ілюзію, яка запитує, скільки трикутників ви бачите на малюнку.

Також "Коментарі" писали про головоломку, яка розділила інтернет. Скільки цифр ви бачите на малюнку.



