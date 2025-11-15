logo

BTC/USD

94993

ETH/USD

3167.15

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Невероятные оптические иллюзии, которые сломают мозг: как они работают
commentss НОВОСТИ Все новости

Невероятные оптические иллюзии, которые сломают мозг: как они работают

Почему мы видим то, чего на самом деле нет. Самые интересные оптические иллюзии, вводящие в обман зрение и мозг.

15 ноября 2025, 00:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Наш мозг способен анализировать и интерпретировать огромный объем информации. Но в то же время его можно легко ввести в заблуждение. Один из самых ярких примеров такого эффекта создают оптические иллюзии. Они показывают, как наши глаза и мозг взаимодействуют, иногда создавая искаженное представление о реальности.

Невероятные оптические иллюзии, которые сломают мозг: как они работают

Оптическая иллюзия

Оптические иллюзии интересовали ученых веками. Некоторые из них известны еще с начала 19 века и активно изучаются по сей день. Ниже приведены несколько известнейших примеров оптических иллюзий и объяснения, почему они работают.

Шахматная доска Адельсона

Невероятные оптические иллюзии, которые сломают мозг: как они работают - фото 2

В 1995 году профессор Массачусетского технологического института Эдвард Адельсон представил иллюзию, мгновенно ставшую классикой. На изображении квадрат под шаром кажется более темным, чем квадрат вне тени. На самом деле они совершенно одинаковы по оттенку. Мозг воспринимает их по-разному, ведь "корректирует" изображение на основе опыта взаимодействия с тенями и контрастом.

Эффект Трокслера

Невероятные оптические иллюзии, которые сломают мозг: как они работают - фото 2

Открыт в 1804 году швейцарским физиком Игнацем Трокслером. Если смотреть на центральную точку размытого изображения, то периферийные детали начинают исчезать. Это явление объясняется тем, что мозг "отсекает" стабильные, неизменные раздражители, концентрируясь на новых или движущихся объектах.

Иллюзия Чабба

Невероятные оптические иллюзии, которые сломают мозг: как они работают - фото 2

Этот феномен, открытый в 1980-х годах, показывает, как фон влияет на наше восприятие контраста. Объект на однородном фоне кажется более контрастным, чем идентичный объект на сложной текстурированной поверхности. Мозг "усиливает" разницу, чтобы упростить интерпретацию изображения.

Иллюзия движущихся точек

Невероятные оптические иллюзии, которые сломают мозг: как они работают - фото 2

На изображении со статическими точками может показаться, что они двигаются. Это связано с микродвижениями глаз и морганием, изменяющими восприятие. Хотя картинка неподвижна, мозг постоянно "обновляет" информацию, создавая ощущение динамики.

Сетка Германа

Невероятные оптические иллюзии, которые сломают мозг: как они работают - фото 2

Эту иллюзию в первый раз обрисовали еще в 19 веке. На сетке с черными квадратами наблюдатели видят "призрачные" черные пятнышки в белых промежутках. На самом деле их там нет. Эффект возникает из-за латерального торможения. Эта особенность работы сетчатки глаза искажает восприятие света и контраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об оптической иллюзии, которая спрашивает, сколько треугольников вы видите на рисунке.

Также "Комментарии" писали о головоломке, разделившей интернет. Сколько цифр вы видите на картинке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости